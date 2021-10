Kezdődik a Be2Can

A jövő héten Pozsonyon és Kassán kívül többek között Érsekújvárban, Nyitrán, Szereden, Nagyszombatban és Eperjesen is vetítik az idei berlini, velencei és a cannes-i filmfesztiválok legjobb alkotásait.

A fesztivál célja, hogy a hazai közönség is megismerkedhessen azokkal a művészileg értékes filmekkel, amelyeket a multiplex mozik többnyire figyelmen kívül hagynak és nálunk ritkán kerülnek forgalomba. Van, ahol a teljes válogatást levetítik majd, összesen tizenkét filmet. A többi városban nem minden film kerül terítékre, vagy csak néhány közülük. Most azok közül válogatunk, amelyeket a legtöbb helyszínen meg lehet majd nézni.

Az Én vagyok a te embered egy német sci-fi, mely a mesterséges intelligenciával foglalkozik. A műfajon belül ez ugyan nem meglepő, érdekes csavar azonban, hogy még egy címkét akasztottak a filmre, mégpedig azt, hogy romantikus vígjáték. Alma, aki kutató, egy kísérletben vesz részt, melynek lényege, hogy három hétig együtt kell élnie egy humanoid robottal. A sármos, brit akcentussal beszélő robot, Tom, Alma életének szerves részévé válik, mi pedig figyelemmel követhetjük, hogyan kezd egyre inkább autonóm személyiséggé válni.

Két magyar filmet is programra tűzött a fesztivál, közülük Enyedi Ildikóét a legtöbb városban vetítik. A feleségem történetét ugyan már múlt héten forgalomba hozták nálunk, mivel azonban csak művészmozik vetítik, gyakorlatilag kevesekhez jutott el. Most azonban kisebb városokban is elérhetővé válik. A másik magyar film Nagy Dénesé, aki Berlinben a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvét kapta meg Természetes fény című alkotásáért, mely első játékfilmje. A történet a második világháborúban, a megszállt Szovjet-unió területén játszódik, ahol csaknem százezer magyar katona teljesít szolgálatot. A film alaphangulatát a helyszín teremti meg – sötét, mocsaras erdőben játszódik a történet, mely Semetka István magyar földművest állítja középpontba.

Aki nem fél a meghökkentő, bizarr filmektől, annak érdemes megnéznie a Titán című francia alkotást, mely Cannes-ban elvitte az Arany Pálmát. A rendező, Julia Ducournau azt kérte a nézőket a cannes-i sajtótájékoztatón, hogy műfaji címkék nélkül tekintsenek a filmre. Alexiának, a film hősnőjének gyerekként egy autóbalesetet követően a koponyájába egy fémlapot operálnak. A gyerekkori trauma ellenére – vagy pont amiatt – erős vonzalmat érez az autók iránt, felnőttként egy autókiállításon dolgozik táncosnőként. Itt azonban nem tud megbékélni az autókiállítást látogató férfiak iránta tanúsított vonzalmával – az ebből született traumák ösztönzik erőszakos cselekedeteit, és azt is, hogy átalakítsa testét.

A Titán plakátja (Képarchívum)