Kezdődik a 44. Duna Menti Tavasz

A Duna Menti Tavasz, az egész magyar lakta régió legnagyobb gyermek báb- és színjátszófesztiválja. A színpadon szereplők száma minden évben ötszáz fő körül mozog, a produkciókat értékelő zsűri tagjai szakmai tanácsokkal is ellátják a csoportok vezetőit, rendezőit. A döntőt regionális elődöntők, válogatások előzték meg több helyszínen, május elején és közepén. Nézzük, kik jutottak el Dunaszerdahelyre, és mit láthatunk tőlük.

Kedd délelőtt, a szereplők felvonulása és a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előtti ünnepélyes ceremónia után, 9.30-kor kezdődik a bábos versenyműsor. Elsőként a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Művelődési Központ és a Csemadok Vámbéry Ármin Városi Szervezetének Fókusz Gyermekszínpada A császárnő új ruhája című színpadi játékot mutatja be Jarábik Gabriella és Kuklis Katalin rendezésében. Ezt követően a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola Új Hullám Színjátszó Csoportja lép színpadra, előadásuk címe Unalom a köbön (r.: Sziklai Krisztina és Madocsai Kardos Klaudia). Ezután a Csupaszív királyfi című bábmese következik a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tan-nyelvű Alapiskola Virgoncok Bábcsoportjának előadásában (r.: Csiffári Renáta). A népszerű Sün Balázs című verses mesét a Felsővámosi Magyar Tannyelvű Alapiskola Tikiriki Bábcsoportja adja elő (r.: Nagy Böbe. A feledi Szombathy Viktor Alapiskola Meseláda Bábcsoportja nemes egyszerűséggel Mese címre keresztelte előadását, amelyet Makó Kovács Erika állított színpadra.

Az Ógyallai Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola Fityfiritty Bábcsoportja 11.45-kor lép színpadra a Többet ésszel… című bábjátékkal, Bencsics Varga Mária rendezésében. Utánuk a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek VMK Gézengúzok Bábcsoportja következik Csörgei Tünde vezetésével, a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj című bábmesével. A komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola Tekergők Bábcsoportja a Brémai muzsikusok történetét eleveníti fel, ennek az előadásnak három rendezője is van: Izsák Katalin, Gazdag Nagy Anikó és Tóth Tibor.

A délutáni program a Vörös rébékkel kezdődik 14 órakor, amelyet a Gömörfalvai Alapiskola Harkácsi Pimpó Bábcsoportja ad elő (r.: Vezér Klára, Dolinsky Irén és Csutor Vezér Zsófia). A gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola Mazsola Bábcsoportja A só című népmesével versenyez (r.: Mahor Katalin). A nap születése című bábjáték a szenci Szenczi Molnár Albert Magyar Tannyelvű Alapiskola Tátika Bábcsoportjának előadásában lesz látható (r.: Sándor Erika és Molnár Enikő).

Szerdán, május 29-én 8.30-kor kezdődnek az események a vmk színháztermében, ahol másodszor is kiszorul a küszöbre Sün Balázs, ezúttal a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda Diósförgepatonyi Csipcsirippek csoportjának köszönhetően (r.: Mészáros Anikó és Molnár Erika). A Kisgéresi Magyar Tannyelvű Alapiskola Mustármag Bábcsoportja 3+1 címmel mutat be bábjátékot (r.: Blanár Gabriella). Ezt követi Az ördögkirály leánya című bábos mese a pozsonyi Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Iciri-Piciri Bábcsoportjának előadásában (r.: Farkas Márta). 10.30-tól Évszakok – játékok, szokások címmel láthatunk szerkesztett játékot a Bélyi Magyar Tannyelvű Alapiskola Gyöngyöcske Gyermekcsoportjától (r.: Szakszon Anna). A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Kincskeresők Színjátszó Csoportja a Malac Julcsa című palóc népmesével érkezik a döntőre (r.: Mészáros Piroska és Okos Zsuzsa). Ezután játékos versek és verses játékok következnek a szenci Csemadok Kincskereső Rigó Színpadának előadásában (r.: Polák Margit és Molnár Enikő). Méhek a vonaton címmel magyar népmese kerül színre 13 órától, az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Búzácska Gyermekcsoportjának köszönhetően (r.: Jusztin Czaudt Éva). A Doja, a cigánytündér című népmese-feldolgozást a királyhelmeci Varázskerék Színjátszó Csoport adja elő (r.: Pirigyi Marica, Dakos Szilvia és Szabó Alica). Utánuk az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola Csillag-szóró Színjátszó Csoportja következik egy színpadi játékkal, melynek címe Kendőzetlenül (r.: Gajdács Zsuzsanna, Bóna Tímea és Viczencz Gábor).

A csütörtöki program 8.30-kor kezdődik A szúnyog című népmesével, a nagykaposi Erdélyi János Alapiskola Hajnalka Színjátszó Csoportjának előadásában (r.: Szücs Ágnes és Kovács Adriana). A Játékok a fonóban a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola Galiba Gyermekcsoportjának szerkesztett játéka (r.: Pierzchala Mária, Székely Zsuzsa és Miko Katalin). Ezután megtudhatjuk, Hogyan szerzett feleséget Taskó, a szerkesztett játékot a Sajógömöri Magyar Tannyelvű Alapiskola Csicsergő Gyermekcsoportja adja elő (r.: Pusko Enikő). 10.30-kor következik a Színházasdi című színpadi mű, előadja a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola Színt Vivők Színjátszó Csoportja (r.: Laboda Róbert). Ezután a füleki Csemadok Alapszervezete és a Füleki Gimnázium Zsibongó Kisszínpada következik A kis kuruc című dramatizált játékkal (r.: Szvorák Zsuzsa). A Csudahalott című népballadát a hetényi Tarczy Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola Gólyaláb Színjátszó Csoportja adja elő (r.: Laboda Róbert és Kotiers Éva). A Marcelházai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Csemadok Alapszervezetének Napsugár Hagyományőrző Csoportja 13.15-kor lép színpadra a Tollfosztóban című szerkesztett népi játékkal (r.: Poništ Tünde). Pelikánmadár címmel vitt színpadra egy népmesét a lévai Juhász Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola Pitypang Színjátszó Csoportja (r.: Baran Ivett, Sava Erzsébet és Levák Anikó). A Bátkai Alapiskola Huncutkák Színjátszó Csoportja előadásának címe … , mert játszani jó! (r.: Hencz Annamária).

(Felsorolásunk tájékoztató jellegű, az előadások sorrendje, időpontja és a műsor változhat.)

A péntek délelőtt az eredményhirdetésé, előtte zászlóbontás, király- és fesztiválbúcsúztató lesz, illetve két vendégelőadást láthatnak a részvevő gyerekek, akiknek a négy nap során számos kísérőprogrammal is kedveskedik a fesztivált szervező Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet.