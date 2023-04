Készül az animált Stranger Things

A Netflix épp most adott zöld utat egy új szériának, amely animációs formában meséli tovább a történetet. Hogy annak pontosan melyik részét, az még titok, így nem tudni, hogy valamilyen előtörténetről vagy folytatásról lesz szó az Eric Robles által fejlesztett sorozat esetében. Azt sem közölték, hogy a Stranger Strings-sorozat szereplői közül lesz-e valaki, aki a saját karakterét fogja szinkronizálni az animációban. Ugyanakkor az ötletgazda Duffer testvérek, Matt és Ross szerint az animáció is megjeleníti majd azt a nosztalgikus hangulatot, amiért az eredeti, élőszereplős verziót szeretik a rajongók.

„Mindig is álmodoztunk egy animációs Stranger Thingsről, ami azokra a szombat reggeli rajzfilmekre emlékeztet, amelyeken mi is felnőttünk, így az, hogy most ez az álom valóra válhat, nagyon izgalmas. Odavagyunk azért, amit Eric Robles és csapata kitalált, a forgatókönyv és a rajzok is hihetetlenek, alig várjuk, hogy láthassátok! A kaland folytatódik” – írják közleményükben Dufferék, akik 2016-ban robbantak be a sorozat 1. évadával.

Ők egyébként nem hagyják hátra a sztorit, az animációban is producerként tűnnek majd fel, Robles, valamint Shawn Levy és Dan Cohen mellett. Már tavaly nyáron híre ment, hogy Dufferék elindították saját gyártócégüket, az Upside Down Picturest, amellyel több, Stranger Thingshez kapcsolódó projektet terveznek, köztük egy Londonban bemutatásra kerülő színdarabot és egy élőszereplős spinoff-sorozatot. Emellett dolgoznak Stephen King és Peter Straub A talizmán című regényének adaptációján, valamint a Death Note című anime élőszereplős változatán és a Dark Crystal: Age of Resistance sorozaton is.

A hatalmas sikert aratott Stranger Things, amely a sci-fi és a horror elemeit variálja, 2022-ben tért vissza a 4. évaddal, és rövid időn belül a Netflix legnépszerűbb sorozata lett, többek között Amerikában 2022-ben azt nézték a legtöbben.