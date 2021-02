Jelzőfény az útvesztőben

Szívós munkája eredményes. A rocktrió szekere Magyarországon is egyre jobban halad. Legutóbbi stúdiólemeze, az októberben megjelent Jelzőfény a harmadik helyig tornázta fel magát a magyar albumeladási listán. A Phoenix RT holnap, A Dal 2021 második válogatójában versenyezteti meg a lemez címadó szerzeményét, amelyben egy külső közreműködő, a budapesti Down For Whatever együttes énekese, Diószegi Kiki is szerepel. A dolog érdekessége, hogy az ő zenekara is bekerült a dalversenybe. Puss Tamással a tévéműsor egyik próbája után beszélgettünk.

Ahogy ismerlek, szerintem A Dalba való nevezés régóta tervezett lépés volt, s nem egy gyors elhatározás. Jól gondolom?

Valóban, egy ideje már a bakancslistámon volt. Most minden összejött. Amikor elkészült a Jelzőfény című dal, tavaly, nyár közepén, rögtön felvetettem a srácoknak, hogy ezzel érdemes lenne benevezni. Biztosra akartunk menni, ezért az új lemezünk két másik zeneszámával is pályáztunk. A Jelzőfényt válogatták be a legjobb negyven közé, ami külön öröm számunkra, mert ebben tudjuk leginkább megmutatni a valódi énünket, a zenekar zúzós oldalát. A különböző zenei versenyek közül most A Dallal tudok legjobban azonosulni, mert ez nem tehetségkutató, hanem dalverseny. Azokból már kinőttünk. Nekünk óriási elismerés, hogy bekerültünk a tévés válogatóba.

De nem hiszem, hogy megelégednétek ennyivel. Biztosra veszem, hogy már a következő lépcsőfok foglalkoztat.

Bizony, szeretnénk továbbjutni a válogatóból, mert az elődöntőben akusztikus változatban kell előadni a dalt, és ütős lett az a verzió is, teljesen más ízvilágot kapott, kicsit bossa novás irányt vett, van benne cselló, zongora. Külső zenészekkel dolgoztuk át. Amikor tavaly már majdnem kész volt a Jelzőfény, úgy döntöttünk, legyen ez duett. Diószegi Kikit kértük fel duettpartnernek, aki rábólintott, s olyannyira belelendült, hogy még szövegíróként is közreműködik benne, a második versszak négy sorát ő írta. Arról szól, hogy mindenkinek kell egy támasz, aki mellette van a mindennapokban, aki segítheti például a mostani nehéz időkben. Legyél jelzőfény az útvesztőben – hallható a refrénben. De nem is biztos, hogy személynek kell lennie, lehet az a zene is, vagy bármi más kapaszkodó. Kiki vendégszereplése az összefogást és az összetartozást szimbolizálja. A Jelzőfénynek az a változata, amelyet holnap adunk elő, annyiban tér el az albumverziótól, hogy az elején a zúzós, gitáros részt megfeleztük.

Egyre népszerűbbek vagytok Magyarországon is, amit kevés felvidéki együttes mondhat el magáról. Jól látom, az innen indulóknak még többet kell tenniük a sikerért, mint az anyaországiaknak?

Ez biztosan így van. Ha valaki nemcsak önmaga szórakoztatására vág bele a zenélésbe, hanem azt is akarja, hogy a munkássága eljusson a célközönséghez, akkor nagy elszántság, már-már fanatizmus kell hozzá. Én a munkában, a munka erejében hiszek, s nem a csodában, az csak ritkán jön el. A lehetőségre nem várni kell, hanem azt meg kell alapozni. Minden egyes lépcsőfok megtétele mögött nagy meló van. Folyamatosan agyalok, ötletelek, új és újabb célokat tűzök ki magunk elé. Rohanó életet élünk. Az internet segítségével gyorsan eljuthatunk bárhová. De nincs pihenő, mert sokan próbálkoznak, minden pillanatban jelen kell lenni, valamivel mindig le kell kötni a közönség figyelmét. Ha leállsz, mások a helyedre lépnek. Falak, árkok mindig vannak, de egy idő után a munka szüntelenül érő gyümölcse nagy erőt ad a küzdelmekhez. Tavaly alig koncerteztünk, mégis elégedetten zártuk az évet, úgy érzem, kihoztuk belőle a maximumot. Amikor az ember már a munka gyümölcsét élvezi, elhalványul, hogy mennyit dolgozott érte.

Korábban szerepeltetek egy magyarországi tehetségkutató tévéműsorban. Akkor azt nyilatkoztad, hogy a lehető legjobbkor ért véget számotokra a verseny. Az élő show-ba már nem jutottatok be, így nem kellett belemennetek már-már vállalhatatlan kompromisszumokba.

Az még 2014-ben volt. Nem bántuk meg, hogy jelentkeztünk, sokat kaptunk attól a versenytől is. Megmutattuk magunkat a szélesebb magyarországi közönségnek, aminek köszönhetően nagyobb fordulatot vett az ottani pályafutásunk. Átdolgozásokat adtunk elő, ami való igaz, nem a mi világunk. A Dal azonban akkor még nagy falat lett volna. A lehetőségek tárháza végtelen, de nem szabad előre rohanni, mindennek eljön az ideje, nem lehet lépcsőfokokat kihagyni, egyről a háromra ugrani. Most már A Dalra koncentrálunk. Profi csapat dolgozik mögötte. Az a színpad egy csoda! Világszínvonalú technika, látványelemek állnak a rendelkezésünkre. A vizualitás manapság ugyanannyira fontos, mint a zene. Kérték, hogy írjuk le, milyennek képzeljük el a hátteret, milyen legyen színpadkép. Szinte másodpercre szétírtam, hogy mit szeretnénk, aztán összejöttünk, együtt csiszolgattuk, kiegészítettük. Pár dolgot nem tudtunk megvalósítani, az időhiány miatt, mert mindössze egy-másfél perc marad az egyes produkciók között a bontásra és az építésre. De így is jó lesz.

A popénekesek leginkább Nagy Feró véleményétől tartanak. Nektek, rockereknek viszont garantált tőle a magas pontszám.

Ez azért korántsem biztos. Szombaton például a Mudfield produkciója nem nyerte el a tetszését, pedig szerintem jó volt, sőt kiemelkedett a mezőnyből. A látványra viszont a srácok nem adtak sokat, ami okozhatott hiányérzetet a nézőkben is, steril volt a színpad. Nagyon kíváncsiak vagyunk Feró véleményére. De mivel engem mindig a kihívások foglalkoztatnak, szeretnénk a másik három zsűritagot is lenyűgözni. Nekünk az az igazi próbatétel, ha a popzenészek is elismerik az előadásunkat.

Nem szoktam jósolgatni, de valami azt súgja nekem, hogy a Phoenix RT A Dal 2021 egyik nyertese lesz.

Mi már most azok vagyunk. Bár, ahogy mondtam, nem elégszünk meg ennyivel, mindenképpen szeretnénk továbbjutni. A tévének a mai napig nagy ereje van, az internet nem tudja felvenni a versenyt egy fő műsoridőben sugárzott tévéműsorral. Van egy rakás B tervünk, azok akkor lépnek életbe, ha a holnapi válogató lesz a végállomásunk. Szóval érdemes bennünket követni a szociális hálókon. A tavaszi turné is be van tervezve, bár egyelőre úgy néz ki, hogy nincs sok esély rá. Reméljük azonban, hogy rövidesen helyreáll az élet, engedélyezik a koncerteket is, és nyáron már lesznek fesztiválok. Jó lenne, mert ajánlatokból, megkeresésekből nincs hiány. S mi a színpadon vagyunk a legütősebbek.