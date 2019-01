Ivan Reitman fia rendezi az új Szellemirtókat

Az Ivan Reitman által rendezett 1984-es Szellemirtók (Ghostbusters) teljesen váratlanul igazi kultfilmmé vált. A hatalmas siker nyomán 1989-ben Reitman forgatott hozzá egy folytatást, amelyben a most 41 éves Jason Reitman gyerekként apróbb szerepet is kapott. Jason később sokat dolgozott együtt apjával, Egek ura című Oscar-jelölt filmjének például Ivan Reitman volt az egyik producere.

A Variety című lap forrásai szerint az előkészületek titokban kezdődtek, Jason Reitman már meg is írta a forgatókönyvet Gil Kenannel (A Poltergeist rendezőjével) együtt, a forgatás pedig a tervek szerint idén nyáron kezdődne, hogy 2020 nyarán a mozikba kerüljön a film.

„Végre megkaptam a slusszkulcsot a kocsihoz” – üzent követőinek kedd este a Twitteren Jason Reitman, aki rendezőként, forgatókönyvíróként, illetve producerként olyan remek filmeket jegyez, mint a Juno, a Pszichoanyu vagy a Férfiak, nők és gyerekek, és már négyszer jelölték Oscarra. A Sony Pictures közleményében az áll, hogy az új Szellemirtók-rész visszakíván térni az eredeti történet gyökereihez. Úgy tűnik, a stúdió szakemberei szeretnék elfelejteni, vagy meg nem történtté tenni a Szellemirtók 2016-ban forgatott „női verzióját” Paul Feig rendezésében és Dan Aykroyd producerkedésével, amely világszerte hatalmas bukásnak bizonyult a mozikban.

Az új rész tartalma egyelőre nem ismert, azt sem tudni, visszatérnek-e a régi szereplőket alakító színészek. Az előkészületekről csak annyi szivárgott ki, hogy Jason Reitman jelenleg épp kamaszokat válogat a filmbe.