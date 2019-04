Itt a titokzatos DJ-k kora

Az idei fesztivál először azzal vétette észre magát a közösségi médiában, hogy komoly fennakadások mutatkoztak a logisztikában. A szervezők autóbuszos hazaszállítást ígértek a nagyérdeműnek az isten háta mögötti helyszínről, ahol órákat várakoztak a résztvevők a buszokra.

Péntek éjjel egykor több mint tízezren szerettek volna feljutni harminc autóbuszra, amelyeknek meg kellett tenniük húsz kilométert, hogy fel tudják venni a következő transzportot. A szervezők kisebb csoportokra számítottak, meglepte őket a tömeg. Több százan indultak neki gyalogosan a távnak úttalan utakon, majd felháborodott kommentekkel árasztották el a közösségi oldalakat, alaposan megtépázva a rendezvény renoméját. Sok kommentelő egyenesen a balul sikerült Fyre fesztiválhoz hasonlította a szervezést – erről a Bahamákon dugába dőlt luxusbuliról tavaly megrázó dokumentumfilm is készült, azóta minden balul sikerült fesztivál szinonimája lett a Fyre megnevezés. A program „elemzése” csak ezután következett, és ennek sem örülnek a szervezők.

Az Ultra Music Festival az elmúlt években olyan lakossági DJ-ket vonultatott fel nagy sikerrel, mint David Guetta, Nicky Romero, Tiesto vagy a Swedish House Mafia kütyünyomkodói. Idén gondoltak egy merészet, és leszerződtették a Kentucky Fried Chicken (KFC) reklámfiguráját. Nem vicc: egy gyorsétteremlánc logóján szereplő figura, a rántott műcsirke-faltok kitalálója, Sanders ezredes nyomkodta a gombokat a nagyszínpadon két headliner között. Illetve valaki, aki hajlandó volt a fejére húzni egy nagy méretű műanyag sisakot. A produkcióról számos videó készült, akit érdekel, megnézheti a YouTube-on. Aki inkább kihagyná ezt a szürreális élményt, annak elmondjuk, hogy DJ KFC valami azonosíthatatlan plázahouse-zenére rázta magát, miközben az evéssel kapcsolatos poénokkal próbálta felszítani a hangulatot – kevés sikerrel. A videón látható, ahogy a közönség értetlenül bámul. A kivetítőn eközben a csirkés cég szlogenje villog. Egyértelműen ez volt minden idők legkínosabb DJ-szettje, ám egyáltalán nem biztos, hogy utoljára fordult elő ilyesmi egy nagy fesztiválon.

A rejtőzködő előadók listavezetője természetesen a veterán Daft Punk duó. A tagok arcát kevesen ismerik, a nevüket viszont tudjuk (Guy-Manuel de Homem-Christo és Thomas Bangalter), munkásságuk előtt pedig megemeljük kalapunkat. Aztán itt van Deadmau5, aki hatalmas egérfej-sisakban lép fel. Ehhez egy történetet is kanyarított: egyszer egy döglött egeret talált a számítógépében, amikor a videokártyát akarta kicserélni. Őt egyébként Joel Thomas Zimmermannak hívják, és kanadai.

A stilizált pehelycukorfejű Marsh-mello kilétét sokáig homály fedte, aztán épp Deadmau5 kottyintotta el a Twitteren, hogy hívják a trap és future bass stílust művelő kollégát. Bocsánatot is kért tőle, és visszaszívta állítását, mely szerint.... de nem írjuk ide a nevet, nem akarunk problémát. Csak azért említjük ezt a két művészt, mert több millió rajongóval együtt mi is azt reméljük, hogy maguk mixelik a zenéjüket, illetve hogy azok lépnek fel a fesztiválokon, akiknek a felvételeket köszönhetjük.

Marshmellow és Deadmau5 (Képarchívum)

Tudjuk, hogy ennél a stílusnál nem a hangszeres tudáson, de még csak nem is a keverési készségeken van a hangsúly, hiszen ma már akár egy pendrive-ról is szólhat a műsor. Ám épp ezek miatt a trükközések miatt tiltakoznak egyre hangosabban az EDM színtér régebbi, ismert szereplői. Az Ultra Music Festival több sztárfellépője is kiakadt azon, hogy a szervezők gyakorlatilag reklámidőként értékesítették a nagyszínpad egyik programját. A később ugyanott „muzsikáló” Marshmello bénának nevezte a Twitteren DJ KFC-t, és azt is megjegyezte, hogy szerinte bőven találni olyanokat, akik jobban megérdemelnének egy nagyszínpados szettet. Alison Wonderland pedig azt vetette fel, hogy az ilyen húzásokkal elértéktelenítik a hivatásukat. Az arcukat is vállaló DJ-k remélik, hogy a szórakozni vágyó közönségnek nem mindegy, kit lát a színpadon, és nem fogad el fellépőként reklámfigurákat.

Meglátjuk, mit hoz a jövő ezen a téren. Végezetül álljon itt még néhány DJ neve, akik kizárólag maszkban szerepelnek: a német Claptone, a svéd Cazzette duó, a nem tudni, honnét való Malaa, az olasz DJs From Mars, a szintén olasz Bloody Beetroots, valamint a belga Dr Lektroluv. Egyikük sem képvisel semmilyen céget, csupán rejtélyesek akarnak lenni. Bár ki tudja: lehet, hogy praktikus szempontok is közrejátszanak, vagyis mindig az lép fel a bandából, aki épp ráér. És lehet, hogy DJ KFC után már csak idő kérdése, mikor keresi meg mondjuk egy cukorkagyártó Marshmellót, hogy szép csendben szerződjön vele...