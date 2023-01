Istené vagy másé

Add, Uram, a világ összes idejét! – fohászkodom magamban, amikor landolunk az egyik fapados légitársaság Airbusával Izland legnagyobb légikikötőjében, a Keflvík nemzetközi repülőtéren. Az örök állandóságba burkolózott reptéren kívül délután van, és nagyjából minden úgy fest, mint fentről: szürke fellegek, egyenletes köd – vacogtatóan csípős széllel, amely könnyedén el tudna sodorni Magnús Tómasson izlandi szobrászművész eredeti, de nagyon fura acélalkotásához, amely bármi lehet A nyolcadik utas: a Halál címszereplőjétől kezdve a nemzeti állatnak számító Lundáig bezárólag.

Habár igazán el szerettem volna jutni a Reykjavíki Nemzetközi Filmfesztiválra (RIFF), nem számítottam erre az útra. Már-már lemondtam róla, amikor néhány héttel korábban, amikor éppen a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon voltam, befutott az A kategóriás mustra sajtófőnökének, a nyolc gyermeket nevelő és csupaszív Erna Kaabernek a levele, amelyben nemcsak arról értesített, hogy akkreditált újságíróként részt vehetek a seregszemlén, hanem arról is, hogy a 2004 óta egyre szélesebb nyilvánosság előtt működő fesztivál – szó szerint – vendégül lát négy éjszakára. Talán ezért nem is készültem fel különösebben az utazásra, a ruhákkal megrakott hátizsákomba pusztán egy népszerű útikönyvsorozat egyik kötetét dobtam be, valamint egy kis harapnivalót. Miután egy sor tipikus fa- és téglaház, illetve felújítás vagy építés alatt álló ingatlan mellett az Atlanti-óceán is felbukkant a reptérről a városba vezető nagyjából félórás út során, egyszer csak megállt a buszunk, és már csak azon kapom magamat, hogy néhány turistával egy elhagyatott pályaudvaron várakozom, hogy egy újabb transzfer elvigyen a szállásomra, a Reykjavík szigorúan vett belvárosától néhány percnyi sétára található, óceánra néző egykori kekszgyárba, amelyet hipszter szálláshellyé átalakítottak. „Our receptionist is having a tiny lil 5 min break! Thank you for understanding!” („A recepciósunk egy picurka ötperces szünetet tart! Köszönjük a megértést”) – olvasható a recepciós csengő mellé kihelyezett, nyomtatott-ragasztott, de leginkább megtépázott üzenet a KEX Hostel első emeleti portáján. Úgy látszik, a pihenőidő hamar eltelt, mert a félálmos portatündér előkerül: átnyújt egy szobakulcsot a reptérről velem érkező Carrie Dodds skót színésznőnek és rövidfilmesnek, majd egy másikat a kezembe nyom.

Isten földje?

Van egy új izlandi–dán film, aminek az a címe, hogy Isten földje. Az Izland délkeleti, fjordokkal szegélyezett vidékéről származó Hlynur Palmason megrázóan erős drámája egy olyan dán papról szól, aki az 1880-as években arra vállalkozik, hogy a „kegyetlen szigetre” utazik, hogy ott templomot építsen és ambrotípiás eljárással portréfotókat készítsen a helyiekről. Izlandon az emberek, az időjárás, a tél, egyszóval minden más, mint Dániában – készíti fel elöljárója, egy idősebb lelkipásztor, de Ragnar kedvét nem lehet ilyen könnyen szegni, nála még az sem használ, hogy a vulkán bűze olyan, mintha a „Föld a gatyájába szart (sic!) volna”. Mondjuk, az, hogy melyik vulkánról: a tizenhat apró, sziklás földdarabból álló Vestmannaeyjar egyetlen lakott szigetének, Heimaey-nek a tűzhányójáról vagy a Felföld jéggel borított Grímsvötnjéről van szó, nem derül ki, de Izland a bolygó egyik legaktívabb vulkáni régiója, ahol átlagban négyévente tör ki vulkán. Igaz, ezek egyikét sem keresem majd fel, de ha éppen nem filmeket nézek az Izlandi Egyetem mozikomplexumában, a Háskólabíóban vagy az alapvetően művészfilmeket, régi klasszikusokat vetítő Bíó Paradísóban, a szakmai programok és a fesztiválhoz kötődő könnyűzenei koncertek mellett különböző kirándulásokra visznek bennünket vendéglátóink.

A konferencia- és panelbeszélgetések helyszínéül szolgáló – mintegy negyven madárfajnak otthont adó tóra épült – városházáról indult reykjavíki városnéző túrán barátságos, „mindenki-ismeri-a-másikat” jellegű kisvárosi hangulat fogad. Nemcsak azért, mert idegenvezetőnk, a sünszerű, fanyar humorú videójáték-fejlesztő mindenkit és mindent ismer a világ legészakibb fővárosában (a 376 ezres lakosság harmada itt él), hanem azért is, mert valóban kisvárosról beszélünk, ahol kevés az igazán magas épület (az épületek többsége hullámlemezből készült és baromi színesre festett), viszont egy sor izgalmas, jobbára underground hangulatú kávézó, bár, művészeti galéria és kiállítóhely leselkedik a gyanútlan utazóra. Másfél órás sétánk alatt útba ejtjük az Austurvöllurt, az első viking telepes, Ingólfur Arnarson egykori szénamezőjét, ahol nemcsak a honfoglalóról, hanem Jón Sigurðssonról, a dánok elleni függetlenségi mozgalom vezéralakjáról is megemlékezünk. Születésének június 17-i napja Izland nemzeti ünnepe, magyarázza útikalauzunk, miközben felpillantok a szikrázó napsütésben a fémszoborra, majd onnan a vele szemben álló Althingra, az izlandi törvényhozás épületére. A parlamenthez képest meglehetősen kicsi, a parányi szigethez képest viszont teljesen reális méretekkel rendelkező épületet 1880–1881 között építették a közgyűlés számára, napjainkban hatvanhárom képviselő ül benne – ha magukat Európa első női többségű parlamentjének még nem nevezhetik, azért meglehetősen sok köztük a nő és a fiatal. (A Harvardon tanuló Gunnhildur F. Hallgrímsdóttir az év elején, 19 évesen lett a szigetország történetének legfiatalabb parlamenti képviselője, igaz, csak két napig helyettesíthette lebetegedett kalózpárti társát, Björn Leví Gunnarssont.)

Reykjavík evangélikus székesegyháza mellett csak elrohanunk, ami annak fényében, hogy noha I. Olaf norvég király regnálásának vége óta – idestova ezer éve – Izland államvallása az evangélikus kereszténység, a szigetlakók nem túlzottan gyakorolják hitüket, egyáltalán nem meglepő. Meg aztán a mintegy 75 méter magas Hallgrímskirkja, az ország legnagyobb temploma és legmagasabb épülete úgyis sokkalta impozánsabb. Jó, nyilván az sem egy Sagrada Família, bár, ami azt illeti, engem soha nem tudott annyira lenyűgözni a barcelonai csodatemplom, mint például a zaragozai Oszlopos Boldogasszony-székesegyház vagy a burgosi Szűz Mária-katedrális, másrészt azért mégiscsak egy masszív betontömbről beszélünk. Persze, így is zsúfolásig van turistákkal, már amennyire beszélhetünk számottevő látogatóról egy sivár vidéken.

A turisztikai csomópontnak számító fővárosban évente százezrek landolnak, jelentős ökológiai lábnyomot hagyva. Ezt az akaratlan pusztítást ellensúlyozva Benedikt Erlingsson izlandi rendező úgy döntött, hogy a Reykjavíki Nemzetközi Filmfesztivál újságíró és filmes vendégeivel facsemetéket fog ültettetni a fővárostól mintegy 20 km-re található Heiðmörk dombjaira, ahol néhány év múlva már a RIFF önálló erdeje várja a kirándulni vágyókat. (2022-ben mintegy hatmillió fát ültettek el Izlandon, ahol már a középkori vikingek olyan fajta erdőírtást végeztek, amelyre még az amazóniai esőerdő pusztítói is felkapnák a fejüket.)