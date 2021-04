Illusztrációk fák ölelésében

Az illusztrációkat általában színes könyvekben szoktuk megcsodálni, hogy a kínált látvány tartalmával is bővítsük olvasmányélményünket. Ha mégsem könyvben lelünk rájuk, hanem kiállításon vonultatnak fel illusztrációkat, akkor leginkább klasszikus módon, galériában teszik ezt. Török Bianka Paper tales című interaktív projektje kedves figuráival viszont erdőparkba invitál.

Érsekújvár | Az illusztrációkat általában színes könyvekben szoktuk megcsodálni, hogy a kínált látvány tartalmával is bővítsük olvasmányélményünket. Ha mégsem könyvben lelünk rájuk, hanem kiállításon vonultatnak fel illusztrációkat, akkor leginkább klasszikus módon, galériában teszik ezt. Török Bianka Paper tales című interaktív projektje kedves figuráival viszont erdőparkba invitál.

Az illusztrációk különböző figurái a megszokott felületekről, mint a könyv, a társasjáték vagy a plakát, ezúttal nyomtatással nagy méretű plasztikpanelekre kerültek, majd kivándoroltak az élő természetbe, és beköltöztek az érsekújvári Berek erdőparkba. A tavaszi pezsdülő természetben a fák alatt, a bokrok és a növényzet ölelésében Török Bianka rajzolt bevándorlóira bukkanhatnak az arra járók.

Az érsekújvári grafikus-illusztrátor nem rendhagyó helyszínre „kihelyezett” kiállításának a célja (az ő szavait idézve), hogy a látogatók – kicsik és szüleik egyaránt – betekintést nyerjenek a világába. Azáltal is, hogy a Berekben kiállított illusztrációi a helyhez kötődő emlékeit mesélik el. Figuráit a megszokott környezetükből azért helyezte át a természetbe, hogy az élő környezeti térrel tovább bővítse az illusztráció értelmezési lehetőségeit. Az élő természetbe kihelyezett figurák a kiállítás digitális felületén rajzolt természeti háttérrel is láthatók – a két verzió, azzal, hogy összevetjük a kétfajta látványt, még erősebben megmozgatja a fantáziát.

Török Bianka szeretetteljes illusztrációkat alkot, melyeken a házikert titokzatos növények rengetegévé terebélyesedik, hogy vonzó, misztikus lények hada lakhassa be. Illusztris példa ez arra, milyen csodálatos módon teremt a köznapiból vidám, talányos mesébe illő világot. Teszi könnyedén, mert intuitívan érezi és tudja, milyen stilizációval lehet megfogni leginkább a gyerekeket. A színes, de nem túlbonyolított narratív látvány megteremtésén túl Török Bianka újszerű formai megoldásokra is törekszik. „Még diákkorában kísérletet tett az illusztráció keretrendszerének kiszélesítésére pop-up könyveivel, ahol a rajz a harmadik dimenziót is célba vette, igazi, fizikai teret hozva létre” – írja Gyenes Gábor. Számos grafikai és könyvprojekt után született meg a Paper tales interaktív világa.

Benne a friss, élettel és optimizmussal teli, szerethető figurákkal, főleg állatokkal, de vannak köztük emberek is. Mivel formanyelvük és színviláguk is a természettel harmonizál, organikusan épülnek bele a tájba, annak ellenére, hogy műalkotások műanyagon.

A Berek látogatói pedig nemcsak hogy megcsodálhatják az oda költöztetett új „élőlényeket”, hanem az illusztrációk hátoldalán lévő QR-kód beolvasásával a projekt weboldalán találják magukat, ahol megírhatják a benyomásaikat. A valóságos tájban lévő, rendhagyó tárlat az érdeklődők bevonásával a virtuális térben íródik, alakul tovább. Az erdőparkban elhelyezett illusztrációkkal kapcsolatos élmények, gondolatok megosztásával a természetben tett séta és a fantáziavilág kombinációjából továbbterjedhet, közös alkotássá válhat a Paper tales projekt.

A projekt anyagát ide kattintva érheti el.