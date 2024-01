Így néz ki az idei filmnaptárunk

Erre a folytatástörténetre mindenképpen érdemes lesz odafigyelni: a sajátos kézjegyéről, gótikus elemekkel átszőtt stílusáról ismert Tim Burton saját filmjéhez, mégpedig egy korai klasszikusához készít második részt. A Beetlejuice – Kísértethistória című furcsa rémmese 1988-ban készült Geena Davis, Alec Baldwin és Michael Keaton főszereplésével – utóbbi a legendás főszereplőt, egy bolondos kísértetet játszik benne. A történet később rajzfilmhez nyújtott alapot, most pedig elkészül a filmes folytatás is. A történetről egyelőre nem tudunk sokat, annyi bizonyos, hogy Michael Keaton szellemként tér vissza, de Winona Ryder és Catherine O’Hara is ismét feltűnnek, akikhez Jenna Ortega csatlakozik majd. A filmet szeptembertől láthatjuk.

Családi filmek

Természetesen a gyerekközönséget megcélzó filmgyártók is előszeretettel készítenek folytatásokat, abban bízva, hogy a szülők szívesebben ültetik be csemetéiket a moziba az ismert mesehősökre. A sokak által kedvelt, kissé léha, a saját maga módján leleményes állatka főszereplésével készült Kungfu Panda is folytatást kap. A franchise a negyedik részt készíti, mely reméljük, megközelíti az előzők színvonalát (a bemutatót március 7-re tűzték ki). A 2024-es családi filmek között látható majd a Pixar készítette Agymanók 2. is, a 2015-ös történet folytatásaként.