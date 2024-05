Fordulat a Nemzeti ügyében

Átlendült a holtponton a magyar színházi élet egyik legsúlyosabb balesete ügyében folyó rendőrségi nyomozás. Bár a sajtó tavaly év vége óta kitartóan firtatja, hogy hol tart a baleset felderítése, a rendőrség most az első alkalommal erősítette meg, hogy az ügyben már történt gyanúsítotti kihallgatás. Az Index értesülései szerint a kihallgatott személy a színház ügyelője.

A nagy port kavaró baleset november 10-én történt: a Nemzeti Színház két színésze, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó lezuhant a vastraverzekkel felépített díszlet felső emeletéről, három méter magasról, aminek következtében mindketten súlyos sérülést szenvedtek. A balesetet a közönség nem látta, a zuhanás ugyanis a színpad és a kulisszák határán történt. A színészek azóta sem tértek vissza a teáetrumba, rehabilitációjuk fél éve tart.

Az ügyben belső vizsgálatot indított az intézmény, Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a balesetért senkit sem terhelhet egyszemélyi felelősség, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, Vidnyánszky Attila felmondott, később pedig visszamondta a felmondását. A baleset ügyében a belső vizsgálat lezárult, de a rendőrség folytatta a nyomozást, hogy kiderüljön, kit terhel a felelősség.

A Nemzeti Színházban egyébként is feszült a helyzet. A múlt héten derült ki, hogy Vidnyánszky nem hosszabbította meg Udvaros Dorottya szerződését. A színművész távozása azért is furcsa, mivel nemrégiben kapta meg a Nemzet Színésze címet. Udvaros Dorottya azt nyilatkozta, Vidnyánszky a szín­-ház nehéz anyagi helyzetével indokolta a döntést. Később kiderült, hogy nemcsak ő távozik a Nemzeti Színháztól az évad végén, hanem többek között Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó is.

A balesetet szenvedett két színész a mai napig nem kapott kártérítést. A gyanúsítotti kihallgatásnak ebből a szempontból is fontos szerepe van, hiszen amíg nem találják meg a baleset felelősét, addig nem is kaphatnak kártérítést a színészek.