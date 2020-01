SOROZATDARÁLÓ: Trónkövetelőt kapott a Csupasz pisztoly

Az eredetileg Medical Police (szabad fordításban Dokizsaruk) címre hallgató Netflix-széria nem a semmiből érkezett. A tízrészes sorozat a Childrens Hospital című, felénk kevésbé ismert vígjátéksorozat spin offja, vagyis annak a szériának a szereplőit használják egy alapvetően más típusú történethez. Ettől azonban nem kell megijedni: a Harc a vírus ellen (leírni is fáj ezt a címet) önállóan is teljesen élvezhető show, egyáltalán nem szükséges hozzá a Childrens Hospital ismerete. A sorozat elsősorban a kertévék esti műsorsávjában futó procedurális krimik (pl. Helyszínelők) és a tipikus kórházsorozatok (pl. Doktor House) paródiája. A paródiát ez esetben leginkább úgy kell elképzelni, hogy az alkotókra leginkább a ZAZ csapatként híressé vált kreatívok olyan filmjei hatottak, mint az Airplane, a Top Secret vagy a Csupasz pisztoly-trilógia. A színészek itt is teljesen vérkomoly arccal mondják fel a létező legnagyobb marhaságokat is, a történet pedig úgy alapvetően komoly, hogy közben teli van szórva teljesen abszurd csavarokkal (szinte minden epizódban kiderül valakiről, hogy áruló) és totálisan agyament történésekkel. Például egy fél epizód elmegy arra, hogy mintát vegyenek egy férfi arcáról, hogy aztán 3D-s nyomtatóval nagy nehezen egy maszkot készítsenek róla, aminek segítségével feloldhatnak egy telefont, és igen, a hosszadalmas folyamat helyett elég lett volna az alvó férfi arca elé tartani a telót… A poénsűrűség azért nem olyan masszív, mint a ZAZ filmjeiben, és a Harc a vírus ellen (mentsetek meg ettől a címtől) a háttérben, mintegy mellékesen zajló poénokban sem olyan jó, mint a nagy előd, ennek ellenére a showban van kraft, és a meglepően erős és szellemes poénok váltakoznak benne a laposabbakkal. A paródiák hőskorában ez talán kevés lett volna, de mivel ez a fajta szórakoztatás kihalófélben van, a sorozat így is frissnek hat.



A sztori szerint egy terrorista vírustámadással akarja leigázni a bolygót, és az ügybe csak véletlenül belekeveredő két gyerekorvos (a ragyogóan jó Erinn Hayes és Rob Huebel alakításában) mentheti meg a világot, miközben beállnak dolgozni a titkosszolgálat soraiba. A show pazarul használja és parodizálja a hasonló történetek paneljeit, már-már gúnyt űzve abból is, hogy a karakterek minden részben (vagy akár egy részen belül többször) más és más országban fordulnak meg, amiket a szereplők Wikipédia szócikkfelolvasás-szerűen be is mutatnak a nézőknek. A Medical Police (csak azért is az eredetit használom) hiánypótló széria, épp ezért a hibái is megbocsáthatók annak, aki szereti a műfajt, és bár sokszor nagyon szórakoztató, ahhoz kevés, hogy új klasszikus váljék belőle. Fogyasztása inkább kisebb, egy-két epizódos dózisokban ajánlott, mert darálva a humora pár rész után igen fárasztóvá válik.