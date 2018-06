Ezt hozza az 55. Jókai Napok

Komárom | Állandó szereplőkkel, visszatérőkkel és új csapatokkal, átalakuló szakmai értékeléssel jövő héten várja az érdeklődőket az 55. Jókai Napok, az amatőr felnőtt és diák színjátszók országos fesztiválja. 11 társulat szerepel a versenyben, és a kísérőprogram is izgalmasnak ígérkezik.

A lassan veszélyeztetettnek minősülő fajt – vagyis a hazai magyar felnőtt amatőr színjátszót – három produkcióban láthatjuk. A június 6-ai, keddi fesztiválnyitó előadás Kassáról érkezik – a hosszú szünet után újjáalakult Pinceszínház Csehov Leánykérés című egyfelvonásosát játssza a Komáromi Városi Művelődési Központ színpadán, Havasi Péter rendezésében. Jó néhány év távolmaradás után szerepel újra a Jókai Napokon a Nánai Színjátszó Csoport; Lengyelfalusy Juhász Mária a Svěrák-Smoljak szerzőpáros A látnok című színművét állította színpadra; az előadást novemberben a Szepsiben és Buzitán megrendezett XIX. Egressy Béni Országos Színjátszó Találkozón az újszerű színpadi hangütésért díjazták. A losonci Kármán József Színház a tavalyi fesztivált kihagyta, most viszont újra eljön Komáromba, és a Bingó című zenés komédiát hozza, amely Michel Tremblay kanadai szerző Sógornők című darabja nyomán készült Máté Krisztián rendezésében.

Bár a diák színjátszók idei mezőnyéből több, az utóbbi években Komáromba friss színeket hozó csoport hiányzik – nem lesz ott az 55. Jókai Napokon a tavalyi fődíjas, a pozsonyi DunArts Diákszínpad és a komáromi Marianum csapata sem –, az mindenképpen jó hír, hogy ezen a fesztiválon is bemutatkozik új szereplő. N. Tóth Anikó csoportja a szerző-rendező saját szövegeire készült szerkesztett játékokkal az utóbbi években sorra gyűjtötte az elismeréseket a Duna Menti Tavaszon; aztán a gyerekek diákkorba értek, a mag az ipolysági Szondy György Gimnáziumban folytatja a tanulmányait, és megszületett a SzondySokk. A Jókai Napokon bemutatandó előadásuk címe Bizalom, műfaji megjelölése: etűdök emberi kapcsolatokra.

A fesztiválnak otthont adó várost idén két csoport képviseli a versenyprogramban. A VISZTA, vagyis a Vidám Iparisták Színjátszó Társulata Moliere Tartuffe-jével készül Parti Nagy Lajos átiratában, Kiss Péntek József rendezésében. A GIMISZ Diákszínpad Ecce Homo címmel Weöres Sándor versei nyomán készített színpadi játékot (rendező: Bajkai Csengel Mónika). Két csapat érkezik Dunaszerdahelyről is, a Fókusz Diákszínpad Shakespeare-rel és A makrancos hölggyel játszik, Jarábik Gabriella és Kuklis Katalin rendezésében. A Novus Ortus Diákszínpadot Orwell ihlette meg, az Állatfarm nyomán született, Állati színház avagy Színészfarm című játékot Takács Tímea állította színpadra.

A kassai KGSzT Diákszínpad Volt egyszer egy popfesztivál címmel musicalt mutat be (rendező: Bodon Andrea). A füleki Apropó Kisszínpaddal Szvorák Zsuzsa idén görög klasszikuson dolgozott: a tavalyi fesztivál (egyik) nívódíjasa Arisztophanész Lüszisztratéját hozza Komáromba. A királyhelmeci Sycorax Diákszínpad Pekárovics Marianna vezetésével Shakespeare Ahogy tetszik című komédiáját viszi színre.

Minden napra jut előadás az off programból is. „A kísérőprogramban látható vendégelőadások válogatásánál az volt a legfontosabb szempont, hogy érdekesek legyenek a fesztiválozók számára: művészileg izgalmasak, tanulhatnak belőlük, de egyszersmind szórakoztatók is – emelte ki Bajkai Csengel Mónika, a fesztivál szervezője. – Annak köszönhetően, hogy idén nagyobb támogatást kaptunk, hosszú évek után ismét meg tudtunk hívni szlovák hivatásos társulatot. Ez most egy nyitrai magán bábszínház, az Ivan Gontko által alapított Tyjátr, amely egy Don Juan-átirattal érkezik a fesztiválra. Már másodszor lesz a vendégünk a budapesti Nézőművészeti Kft., Tasnádi Istvántól A fajok eredetét hozza. Két Soóky László-bemutató is lesz a Jókai Napokon: Lajos András a Papa különböző hangszereken hegedül című mesélőszínházzal tulajdonképpen A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönddel és az Egy disznótor pontos leírásával megkezdett trilógiát folytatja, az ÉS?! Színház pedig Az önmagát mosdató szerecsent mutatja be. Ez az előadás az örsújfalui kultúrházban lesz látható, ahova buszokkal visszük ki a nézőket.”

A hagyományokhoz híven a fesztiválhangulatnak idén is termékeny talaja a Révben működő Fesztiválklub, ahol a Csavar Színház improvizációs műsora, slam poetry est, táncház várja a résztvevőket.

Bajkai Csengel Mónika azt is elmondta, a jubileumi, 55. Jókai Napok alkalmából némiképpen módosították a szakmai értékelések rendjét. Ezek idén ténylegesen szakmai beszélgetések lesznek, amelyeket Varga Emese dramaturg koordinál. A zsűri összetétele is változik: a folytonosságot Hizsnyan Géza színházi szakember képviseli, mellette Németh Ervin drámatanár, Perényi Balázs színikritikus, rendező, Michač Gábor díszlet-, jelmez- és bábtervező, valamint Czulka Ottó színművész véleményezi a produkciókat.