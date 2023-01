Elhunyt David Crosby amerikai folk-rock zenész

A gitáros, énekes, dalszerző halálhírét ügynöke erősítette meg. A halál pontos okát egyelőre nem közölték. Korábbi zenésztársai kiemelték tehetségét és kreativitását, ugyanakkor emlékeztettek arra is, hogy Crosby számos konfliktus forrása volt – írja hírportálján a BBC.

Graham Nash a vele való viták ellenére mély szomorúságát fejezte ki halála kapcsán, és úgy fogalmazott, hogy hatalmas űrt hagyott maga után. Stephen Stills szerint vitathatatlanul zenészóriás volt, még ha sokszor egymásnak is estek. Twitter-bejegyzésében Brian Wilson, a Beach Boys énekese hihetetlen tehetségnek és csodálatos személyiségnek nevezte.

David Crosby 1941-ben született Los Angelesben az Oscar-díjas operatőr, Floyd Crosby gyermekeként. 1964-ben csatlakozott a Byrds együtteshez; a folk-rock csapat első nagy sikere egy Bob Dylan-feldolgozás, a Tambourine Man volt. Zenei képességeit, gitározási technikáját, kellemes énekhangját mindenki elismerte, viharos természete miatt azonban 1967-ben távoznia kellett a Byrdsből.

Ezt követően alapított supergroupot Stephen Stillsszel és Graham Nash-sel, a formáció nagy sikerrel lépett fel az 1969-es woodstocki rockfesztiválon. A trióhoz csatlakozott Neil Young is, a négyes pompás lemezeket készített – Crosby írta például az Almost Cut My Hair és a Déja Vu című hippihimnuszt – de a belső konfliktusok miatt csak néhány évig dolgoztak együtt. A CSNY egy-egy koncert erejéig a következő évtizedekben is összeállt.

A kackiás bajszáról és ellenkulturális politikai megközelítéséről is elhíresült Crosby szólóban is sikeres volt, hat évtizedes pályafutása talán legjobb anyaga az utolsó, 2021-ben kiadott For Free volt. Azon kevesek közé tartozott, akiket kétszer is beválasztottak a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Nehéz ember volt, számos alkalommal került összetűzésbe a törvénnyel. 1982-ben drog- és fegyverügyek miatt letartóztatták, hedonista életmódja miatt egészségi állapota ingatag volt, 1994-ben májátültetésen esett át. Egy 2019-es interjúban, amelyet a Los Angeles Timesnak adott, sajnálatát fejezte ki múltbeli viselkedései miatt.