Ed Sheeran nem lopott dallamot

London | Napjaink egyik legnépszerűbb dalszerző-előadója, Ed Sheeran ma megnyerte a Shape of You című sláger miatt ellene indított szerzői jogi pert.

A popsztár és társszerzői tagadták, hogy a 2017 januárjában megjelent dalban a Sami Switch néven futó (polgári neve Sami Chokri)szerző-előadó Oh Why című számának egy jellegzetes dallamát koppintották volna, és a bíróság nekik adott igazat.

„Bár nyilvánvalóan elégedettek vagyunk az eredménnyel, úgy érzem, a hasonló ügyek túlságosan is gyakorivá, már-már kultúrává váltak, és a követeléseket azzal az szándékkal fogalmazzák meg, még ha nincs is alapjuk, hogy végül egyezséget lehet elérni velük, ami olcsóbb, mint bíróságra vinni az ügyet” - mondta Ed Sheeran a Twitteren ma közzétett videóban.

Az Oh Why szerzőjének ügyvédje szerint azonban kétségtelen hasonlóságok voltak a két dal között. Azzal érvelt, hogy Sheeran, aki bevallotta, hogy ismerte a számot, tudatosan vagy akaratlanul használta azt a Shape of You írásakor.

Az ügy hónapok óta foglalkoztatta a brit sajtót és a rajongókat, Sheeran többször cáfolta a vádakat, mondván, hogy eddig valamennyi társszerzője nevét feltüntette a borítókon, amit ezúttal is megtett, és a jövőben is meg fog tenni.

A tárgyalás tizenegy napig tartott a legfelsőbb bíróságon, ahol ma született ítélet. A bíró szerint Sheeran, illetve John McDaid és Steven McCutcheon producer sem szándékosan, sem szándékolatlanul nem tulajdonított el részletet az Oh Why című számból.

A három alperes közleményt adott ki, melyben az áll, hogy az ügynek messze nem csak pénzben kifejezhető ára volt. A pereskedés okozta stressz zavarta őket az alkotói munkában, és érzelmileg is megviselte őket az alaptalan vádaskodás.

A Shape of You 2017-ben a legkelendőbb szám volt Nagy-Britanniában, és világviszonylatban is jól teljesített: mintegy nyolcmillió font bevételt termelt. Sami Switch pedig, bár elveszítette a pert, az utóbbi fél évben komoly népszerűségre tett szert az ügynek köszönhetően.





A két ominózus dalrészlet.