Dani nem mond csütörtököt

Az új kötet, a Csütörtök, a kisördög két verses mesét tartalmaz, és tulajdonképpen a népi hiedelemvilágból merít, de nem szájbarágós módon. A mai ovisokhoz és kisiskolásokhoz szól, akiknek másféle kérdéseik, félelmeik, kétségeik vannak, mint nekünk voltak, de valahol mélyen mégis találkozunk. Régen a gyerekeket az ördöggel, a boszorkánnyal, a mókárral, a prikuliccsal ijesztgették, hogy majd elviszi őket, ha rosszalkodnak. Ma már ide kívánkozik a szómagyarázat, amely a könyvből egyébként hiányzik: a mókár a mumushoz hasonló, félelmetes szörny, a prikulics pedig egy alakváltoztató lény – emberből farkassá vedlik át. Csütörtök kalandjaiból kiderül, hogy ezek a figurák némi furfanggal és kedvességgel megszelídíthetők.

Három kicsi ördögfióka

A Csütörtök, a kisördög és az ördöngös molnár alaphelyzete sokaknak ismerős lehet. Adott három lurkó, akik (sok más gyerekhez hasonlóan) igazi ördögfiókák. A legnagyobb testvér Bezzeg névre hallgat, ő már iskolás. A középső Csütörtök, a legkisebb pedig Sáti. Főhősünk összemorzsázza a nappalit, minek következtében délutánra hangyák, egerek és egyéb rágcsálók lepik el a lakást, akiktől a kisördögök édesanyja, Anyubanya iszonyatosan fél. Elküldi hát Csütörtököt az ördöngös molnárért, aki fura, de nem erőszakos technikákat alkalmazva rágcsálómentessé teszi ördögék hajlékát.

A másik történetben (Az ördög nem alszik) Ördögpapa esti mesét olvas a három tesónak, ám egyre sötétebb lesz, már alig látja a betűket. Kiderül, hogy azért kezdett gyors tempóban fogyni a hold, mert Mirkó, a kis markoláb nagyokat harap belőle. (A markoláb a palóc néphitben égitestevő lény. Azért váltakozik nappal és éjszaka, mert megeszi, majd kihányja a napot, illetve a holdat. Általában nem kötötték konkrét alakhoz, de ha mégis, akkor kutyához hasonló, szőrös állatként beszéltek róla.) Itt a markoláb egy kisfiú farkasfarokkal és mancsokkal, aki nem tudja, hogy rosszat tett. Simán rá lehet venni, hogy köpje ki a hold darabkáit, amelyeket aztán puzzle-ként közösen raknak össze Csütörtökkel.

Főszerepben a középső fiú

Varró Dániel – háromgyerekes apaként – mélyen átérzi a középső fiú magára hagyatottságát. Csütörtökkel senki sem foglalkozik, legalábbis kevesebb figyelmet kap, mint a tesói, ezért fontosak számára a sikerélmények. Itt mindkét mesében ő állítja helyre a status quót, ő oldja meg a problémát, úgy, hogy a többiek még csak nem is asszisztálnak neki, teljesen passzívak.

A két történet a Varró Dánieltől megszokott stílusú, vicces rímekbe lett szedve, amelyek szinte csiklandozzák a fület, és dallamosságuk mellett a kicsik szókincsét is fejlesztik. Olyan modern vívmányokat is szerepeltet bennük a szerző, mint például a hűtőmágnes. Csütörtök a mindannyiunk számára jól ismert oviba indulás előtti káoszban Anyubanya vasorrára ragasztja a hűtőmágneseket, amitől a boszorkány félelmetessége egy csapásra elillan. A továbbiakban már őt is lehet szeretni. Annál is inkább, mivel kiderül róla, mennyire jófej, gondoskodó anya.

Gyönyörködni a rajzokban

A kötetet Agócs Írisz illusztrálta, aki régi, hű társa a szerzőnek, és annak idején azért esett rá a választás, mert Varró Misi (a legidősebb fiú) kedvenc illusztrátora volt. Ezekre a rajzokra talán a pajkos a legjobb kifejezés. Amellett, hogy a figuráknak saját egyéniségük van, mindannyian kissé kócosak, szedett-vedettek, és kicsit úgy vannak kifestve, mintha egy gyerek is közreműködött volna az illusztrálási munkálatokban. (A molnáros sztori diafilmen is megjelent.) A rajzok szépen lelassítják az egyébként pörgős történetet. Van, hogy egy oldalon csak kétsornyi szöveg szerepel, hogy lehessen gyönyörködni a rajzokban, és fejlődjön a kicsik esztétikai érzéke. Ez a módszer tőlünk nyugatabbra már megszokott, errefelé azonban a szülők jobban szeretik, ha több szöveget és kevesebb képet kapnak a pénzükért. Pedig az illusztrációk egyenrangúak a versekkel – élvezetesek, szellemesek, humorosak.

A kötet méretében és tagolásában is hasonlít a Bogyó és Babóca-sorozatra, illetve Dániel András kuflis könyveire – itt is két mesét kapunk ugyanazokkal a szereplőkkel. Ezért talán folytatásban is reménykedhetünk. Kedves felnőttek, ha megtudunk valamit ezzel kapcsolatban, azonnal közöljük önökkel a jó hírt.







Varró Dániel: Csütörtök, a kisördög.

Jelenkor/Libri, 2019

48 oldal