Bródy János dalban pörköl oda

A Mondd, te mit hiszel szövege a magyar kormány propagandagépezetét mutatja be, többek közt olyan gondolatokkal, mint: „Szívet szorít a félelem/Imádkozol, ne így legyen/Plakátviharban veszted el a lelkedet/Hát mondd, te mit hiszel/Richelieu Exceljében kimért adattömeg/Kimérten ömlik rád a kódolt gyűlölet/Na nézd, a Mámoros Gező/Kész konteókkal áll elő/A pártközpont így méri fel, lazán/A népe mit hisz el.”

A bluesalapú, gyors ütemű dalban az átláthatatlan módon – részben akár közpénzből – finanszírozott Megafon Központról is szó esik, amelynek online tartalmai inkább erős érzelmi hatást kiváltó politikai üzenetek, mintsem ellenőrizhető, bizonyítható állítások: „Karaktergyilkosságért busásan jár a bér/Magánszorgalmú kiskutyák szájában alvad a vér/A megafon recseg-ropog/Megint jönnek a gyilkosok/Hazudnak rendületlenül, figyelj/Ma még büntetlenül/Kevés a józan értelem/A bárány most is védtelen/A farkasokkal szembe néz és érzi,/ szívében már a kés”.

A felvételen Kirschner Péter (gitár, hangszerelés), Koszta Évi (hegedű), Bakos Zita (zongora), Baka Rebeka (vokál), Kónya Csaba (basszusgitár), Szász Szabolcs (harmonika) és Tóth Márton (dob) működött közre.