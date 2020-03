Brian May gitározni tanítja rajongóit

Brian May naponta jelentkezik élő közvetítésekkel saját nappalijából. A különleges gitárlecke-sorozatot MicroConcerto-nak nevezte el. Két részt már láthattak a rajongók, akik eldönthették, mely dalokat szeretnék megtanulni gitáron. Legtöbben a Bohemian Rhapsody-ra szavaztak, a második lecke tárgya a Keep Yourself Alive volt.

„Nagyon komolyan veszem a karantént, ahogy azt kell. Úgy vélem, most mindenkinek a minimumra kellene csökkentenie a személyes érintkezést másokkal, hogy féken tartsuk ezt a vírust. A magam részéről nem talákozom senkivel, ami azt jelenti, hogy most nem mehetek a stúdióba sem“ - mondta a 72 éves zenész.

Keddtől kezdve a britek már csak munkába, bevásárolni, orvosi vizsgálatra, egészségügyi segélynyújtás és napi egyszeri sportolás céljából hagyhatnák el az otthonaikat, ám sokan nem tartják be a rendelkezéseket. Brian May ezt üzente rajongóinak: „Időt kell nyernünk. És minél közelebb kerülünk ahhoz, hogy minden egyes háztartás izolálva legyen a többitől, annál több időt nyerünk. Ne számítsunk azonnali változásra Ezt a dolgot visszafordítani olyan, mintha egy óceánjáró hajót akarnánk az ellenkező irányba kormányozni. Elfordítjuk a kormánykereket, aztán várnunk kell, amíg lassan reagálni kezd. Nyugodjatok meg és alkossatok. Legyünk hálásak azért, hogy megtehetjük, és próbáljunk élvezni minden egyes napot, ami megadatott nekünk.“

Mivel a gitárleckék élő adásban zajlanak, a rajongók írásban kérdezhetnek is a zenésztől, illetve kommentálhatják a látottakat. A második bejelentkezést már több mint 200 ezren követték az Instagramon.