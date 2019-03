Bezár a legendás SubClub

Még nem tudják pontosan, mikor kell bezárniuk, de a következő, 27. születésnapjukat biztosan nem ünneplik már meg. A huszonhatodik egyébként épp az elmúlt hétvégére esett, nagyszabású drum and bass bulival ünnepelték. A várhegybe fúrt egykori szovjet bunkerből kialakított, különleges hangulatú, szó szerint underground klub rövid idő alatt kultikus hely lett Pozsonyban, mára külföldön is ismerik – egyes előadók és DJ-k csak itt tudják elképzelni a fellépésüket, ha Pozsonyban járnak. Népszerű európai útikönyvekben és turisztikai honlapokon is szerepel mint látványosság, ahová a zenei programoktól függetlenül is érdemes bemerészkedni.

A SubClub (2005-ig U Klub) mindig a leghaladóbb – főleg elektronikus zenei vagy crossover – programokat kínálta, a 90-es években az underground és indie-rock zenekarok is egymásnak adták itt a kilincset.

A diszkrét bejárat (Képarchívum)

A Svoboda rakpart vár alatti részén már zajlik a városrendezési munkálatok előkészítése, emiatt felszámolták a SubClub előtti parkolót, de gyalogosan továbbra is megközelíthető a hely. Az áprilisra tervezett programokat még biztosan megtartják, későbbi időpontokra azonban már nem szerveznek rendezvényeket.

A szóban forgó terület rendkívül értékesnek számít, csak idő kérdése volt, mikor egyezik meg a városvezetéssel egy ügyes befektető. Végül a Lukron nevű developer cég kaparintotta meg a területet. Vydrica néven terveznek itt új negyedet, luxuslakásokkal, sétálóövezettel. Honlapjukon egyelőre kevés információ szerepel arról, hogyan fog majd kinézni a Vydrica, csak annyit árulnak el, hogy élettel teli közösségi teret szeretnének kialakítani a pozsonyiak számára. Ez a mondat nyilván arra utal, hogy a helyi lakosok hosszú évek óta nem tudják használni az Sznf híd melletti, óriásplakát-erdővel elkerített területet, és számos sürgető hangú lakossági beadvány érkezett már ez ügyben a városvezetéshez. A Lukron képviselői most annyit közöltek, hogy intenzíven tárgyalnak a SubClub tulajdonosaival a hely megmentésének lehetőségéről. Ez utóbbiak azonban – bővebb részletek közlése nélkül – csupán egy-két százalék esélyt látnak arra, hogy tovább üzemeljen Pozsony legrégebbi alternatív zenei helyszíne. Az építkezési munkálatok ideje alatt ugyanis elképzelhetetlennek tartják a nyitvatartást, logisztikai és biztonsági okokból sem.

A bezárás híre azért is szomorú, mert a fővárosban az utóbbi években több népszerű alternatív zenei programhelyszín szűnt meg (NuSpirit, Bateliér, Klub Dole), újak pedig nem nyíltak helyettük. Egyre nagyobb hiány mutatkozik olyan két-háromszáz fő befogadására alkalmas, jól megközelíthető klubokból, ahol rétegzenét játszanak.