Bejelentették az Oscar-díj jelöltjeit

Jane Campion lélektani westernje, A kutya karmai közt kapta a legtöbb, 12 jelölést. A Netflix kínálatában szereplő film a korábbi díjkiosztókon is tarolt. A második legnagyobb esélyes a Dűne című sci-fi tíz jelöléssel (a technikai kategóriáknak is köszönhetően), ugyancsak komoly esélyes lehet Steven Spielberg West Side Storyja, nyolc jelöléssel. Kenneth Branagh önéletrajzi ihletésű Belfastja, valamint a Will Smith főszereplésével készült, a teniszfenomén Williams nővérek édesapját középpontba helyező Richard király. Mindkét film hét kategóriában kapott jelölést. Négy Oscart szedhet össze az európai kritikusok egyik favoritjának számító japán dráma, a Drive My Car, amely Haruki Murakami írásaiból készült.

Meglepetés, hogy miután a korábbi díjátadók teljesen figyelmen kívül hagyták a Diana hercegné életének egy fontos mozzanatáról szóló filmet (Spencer), Kristen Stewart végül Oscar-jelölést kapott a walesi hercegné megformálásáért.

A Menekülés című, animációs technikával készült dokumentumfilm mindenütt jelölt lett, ahová csak befért: a legjobb dokumentumfilm, a legjobb animáció és a legjobb külföldi film kategóriájában is kaphat Oscart.

Az idei díjszezon legnagyobb vesztese a veterán brit filmrendező, Rid-ley Scott. Két filmet is leforgatott 2021-ben, ám Az utolsó párbajt nem jelölték, a Lady Gaga és Adam Driver főszereplésével készült A Gucci-ház pedig egyetlen Oscar-jelölést kapott, azt is a legjobb haj és smink kategóriájában. A Marvel stúdiónak sincs különösebb oka az ünneplésre, csupán két jelölés jött össze nekik: az új Pókembert és a Shang-Chit is a legjobb speciális effektek kategóriájában jelölték Oscarra.

A férfi főszereplők kategóriájában öten versengnek a díjért: Javier Bardem (Az élet Ricardoéknál), Benedict Cumberbatch (A kutya karmai közt), Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!), Will Smith (Richard király) és Denzel Washington (Macbeth tragédiája). A nőknél valamivel meglepőbb a mezőny, több olyan alkotás főszereplői kaptak jelölést, amelyek sem a legjobb film, sem a legjobb rendező kategóriába nem fértek be: Jessica Chastain (The Eyes Of Tammy Faye), Olivia Colman (Az elveszett lány), Penélope Cruz (Párhuzamos anyák), Nicole Kidman (Az élet Ricardoéknál) és Kristen Stewart (Spencer).

A 94. Oscar-díjátadó gálát március 27-én, vasárnap rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban.