Trump, a filmkritikus

Kár, hogy konkrétumokat nem közölt abban a bejegyzésben, amelyet közösségi oldalán eresztett meg az idei Oscar-gála alatt. Annyi azonban bizonyos, hogy elégedetlen Jimmy Kimmellel, akinek esti beszélgetős műsorai a legnézettebbek ebben a műfajban.

A műsorvezető a színpadon lazán elővette telefonját, és felolvasta Trump véleményét: „Volt-e valaha is Jimmy Kimmelnél rosszabb házigazda az Oscar-gálán? A nyitánya egy átlagosnál kevésbé átlagos ember benyomását keltette, aki túlságosan is próbál olyasvalami lenni, ami ő nem, és soha nem is lehet”. Kimmel ezután feltette a kérdést a díszes publikumnak: „Kitaláljátok-e, melyik volt elnök posztolta ezt?” Végül pedig ironikusan megköszönte Trumpnak, hogy nézi a közvetítést.

Trump egyébként nemcsak neki szólt be, hanem George Stephanopoulosnak, az ABC News műsorvezetőjének is, aki interjút készített Nancy Mace republikánus kongresszusi képviselővel. Szerinte meg kéne szabadulni Kimmeltől, és lecserélni őt egy olcsóbb „tehetségre”, George Stephanopoulosra. Ezután magát az Oscar-gálát támadta, ami szerinte unalmas volt és igazságtalan. „Miért nem adják oda az Oscart azoknak, akik megérdemlik?” – írta posztjában.

Vajon kikre gondolhatott a volt elnök? Az idei díjkiosztó gála legnagyobb vesztese egyértelműen a Barbie volt, amely csupán egyetlen Oscart kapott, azt is egy betétdalért. Vagyis valójában Billie Eilish és Finneas érdeme a díj, nem a film alkotóié, mert ha ők elutasítják a rendezőnő ajánlatát, elismerés nélkül távozott volna a gáláról az a film, amelynek tavaly nyáron még az Oppenheimerrel azonos esélyeket jósoltak a kritikusok. Egyébként maga Jimmy Kimmel is felrótta a döntnököknek a gála előtt, hogy a vártnál súlytalanabb kategóriákban jelölték a Barbie-t – pedig a közvetítés házigazdái nem szokták kommentálni a jelöléseket. Vagyis lehet, hogy egyezik a véleménye Trumpéval? Ha igen, akkor vajon mi baja lehet vele a művészeti kritikussá előlépett milliárdosnak? Esetleg nem olvassa a filmes sajtót?

Persze az is elképzelhető, hogy Trump a kampányolás szüneteiben sokkal több filmet nézett meg, mint az amerikai filmakadémia tagjai, és voltak olyan személyes favoritjai, amelyek elkerülték a szakemberek figyelmét. Mivel az idei merítés meglehetősen szélesnek mondható – olyan alkotások is kaptak egy-két jelölést, amelyek tényleg csak egy szűk réteget érdekeltek a mozikban –, Trump lehetett volna konkrétabb. De talán csak szerepelni akart. Márpedig a szereplésre ennél jobb fórumot el sem lehet képzelni, hiszen 2020 óta nem nézték ilyen sokan az Oscar-gálát.

Donald Trump valószínűleg nem is tudja, hogy Európában van egy kis ország, ahol a politikai hatalom beleszólhat a filmipar működésébe. „Odafent” döntik el, mely filmtervek kaphatnak állami támogatást, mely rendezők dolgozhatnak. Sőt, a nekik nem szimpatikus alkotókat ki is üldözik az országból, illetve olyannyira ellehetetlenítik őket, hogy maguktól távoznak. Persze lehet, hogy ilyesmik is szóba kerültek a múltkor floridai birtokán, európai kebelbarátjával...