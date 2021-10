A soproni Peer Gynt Komáromban és Pozsonyban

A Peer Gynt, amely a Soproni Petőfi Színház és a Csavar Színház közös produkciója, 2019-es premierje óta hosszú utat járt be, több helyen bemutatták és tévéjáték is készült belőle. A következő napokban Komáromban és Pozsonyban is látható lesz.