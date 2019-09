A Saul fiát az évszázad legjobb filmjei közé sorolta a The Guardian

Az évszázad legjobb filmjei közé sorolta Nemes-Jeles László Saul fia című Oscar-díjas filmjét a The Guardian brit napilap, amely pénteken tette közzé a 2000 után készült legjobb száz film listáját.

A százas listát Paul Thomas Anderson Vérző olaj című, 2007-ben bemutatott filmje vezeti. Az első tízben szerepel még sorrendben Steve McQueen 12 év rabszolgaság, Richard Linklater Sráckor, Jonathan Glazer A feszín alatt, Vong Kar-vaj Szerelemre hangolva, Michael Haneke Rejtély, Charlie Kaufman Kis-nagy világ, Barry Jenkins Holdfény és Lucrecia Martel Zama című filmje, valamint a tizedik helyen egy marionett akció-musical 2004-ből, az Amerika kommandó: Világrendőrség.

A Saul fia a 12. lett a The Guardian által felállított sorrendben. Nemes-Jeles László debütáló játékfilmje 2016-ban kapta meg a legjobb idegen nyelvű film Oscarját Hollywoodban. A Laokoon Filmgroup gyártásában, Röhrig Géza főszereplésével készült alkotást a kritikusok is a legfontosabb holokausztfilmek közé sorolták, több tucatnyi díjat, köztük a Golden Globe-ot is elnyerte.

A Saul fiát David Lynch Mulholland Drive című thrillere előzi meg, s mögötte olyan filmek címe olvasható, mint a Roma (Alfonso Cuarón), A nagy szépség (Paolo Sorrentino), A fehér szalag (Michale Haneke), a japán Mijazaki Hajao Chihiro szellemországban című animációja vagy a Lincoln Steven Spielbergtől.

Az első ötven film között van még Wes Anderson két alkotása, a Grand Budapest Hotel és a Tenenbaum, a háziátok is, Andrej Zvjagincev Leviatán című drámája, Lars von Triertől a Dogville, Martin Scorsesétől A Wall Street farkasai, Maren Ade Toni Erdmann című vígjátéka, Pedro Almodóvartól a Volver, és Linklater egy másik filmje, a Mielőtt lemegy a nap is.

A listán a századik helyet Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje foglalja el.

A The Guardian kérdésére Paul Thomas Anderson elmondta, hogy miközben szerinte nem nehéz számos jó filmet találni a 21. század terméséből, elfogadja az első helyet. Mint hozzátette: régen nem látta a Vérző olajat, de mikor legutóbb megnézte, büszke volt és elégedett, és úgy érzi, a film valójában Daniel Day-Lewis nagyszerű alakítása révén hat.

A film aktualitásával kapcsolatban elmondta: sajnos úgy látja, nem veszített az időszerűségéből, bár szívesen nézné inkább úgy, mint egy sci-fit vagy "egy visszaemlékezést arról, hogy egykor milyen őrültek is voltunk".

A Vérző olaj Upton Sinclair 1927es Olaj! című regénye nyomán született. Paul Thomas Anderson a tragikus példázattal fejti ki a kapitalizmus kritikáját egy ember felemelkedésén és szükségszerű bukásán keresztül.