A „rubinkocka” kirakása

Ne siessünk tovább, mert ez a dolog több szempontból is szimbolikus. Egyrészt itt van a híres kocka, amely feltalálójáról kapta a nevét, és amely a múlt század 70–80-as éveinek fordulóján robbant be a köztudatba, amikor ezeknek a srácoknak a szülei sem éltek még. A bátkai csoport rendezője viszont beépítette az előadásba, dacára annak, hogy az ötödikesek közül csak ketten ismerték ezt a logikai játékot. Szóval a gyerekek tanultak valami újat, színpadra vittek egy emlékezetes jelenetet, és azt is megmutatták, hogy ők hogyan, mivel játszanak manapság. Vagyis ami a felnőttek számára még természetes, az számukra már lehet, hogy ismeretlen. Ezért jó, ha megtudunk egyet s mást az ő világukról.

Nyilván mind a 29 versenyelőadás rendezője erre törekedett, bár itt-ott azért érezhető volt, hogy inkább a felnőttek szerették volna viszontlátni saját elképzeléseiket a színpadon, a gyerekek csak eszközök voltak. Ezt onnét venni észre, hogy a srácok szeme nem csillog, nem látszik rajtuk, hogy otthon érzik magukat abban, amit csinálnak. A másik véglet, amikor a szerep mögül kisugárzik a játszó gyerek öröme, az, hogy élvezi a helyzetet, a színpadot, a közönség figyelmét, és ezt az érzést képtelen leplezni, hiszen nem profi színész. De itt nem is ez a cél.

„Sokszor a tehetség kevés ahhoz, hogy az ember ebből profiként éljen később. Ám nem feltétlenül az a lényege, hány profi lesz, inkább az, hogy nemcsak jövendő előadóművészeket képez vagy nevel a fesztivál és a mozgalom, hanem nézőket is. Dolgoztam néhány diákcsoporttal, és azt gondolom, hogy aki végül nem került színpadra, annak is nagyon sokat ad a színjátszás. Már ha a nézőtérre másként érkezik egy felnőttelőadásra, megérte” – véli Varga Emese dramaturg, a zsűri tagja.

És jöjjön még egy idézet, egy olyan rendezőtől, aki gyerekként többször fellépett a DMT-n. „Mindkét érzés leírhatatlan, hiszen pedagógusként köszönthetem itt a gyerekkorom. Jó itt! Olyan, mintha fogócska lenne az életem, itt pedig a ház lenne, a hely, ahol már nem kergethetnek”– írta a Fürge Irkába az a Laboda Róbert, aki idén nemcsak két előadás születésénél bábáskodott (saját csoportja mellett a hetényieknek is besegített), hanem a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség pár hete alakult színjátszó csoportjában is játszik. Tudtommal ez az egyetlen olyan csoport, amelynek tagjai az országban szétszórva élnek, a neten kommunikálnak egymással, és három próba után arattak zajos sikert. Érdekesség, hogy két Laboda Róbert is játszik benne: apa és fia.

Könnyeket csaltak a zsűritagok szemébe a királyhelmeci roma gyerekek, akik úgy adták elő a Doja, a cigány tündér című népmesét, hogy közben saját identitásukról is beszéltek. A szlovákiai magyar lét pedig legszebben, legpoénosabban a füleki Zsibongó Kisszínpad A kis kuruc című dramatizált játékában jelent meg.

Az örömbe idén egy kis üröm is vegyült: a rendezvény főszervezője, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet egy héttel a DMT előtt tudta meg, hogy 16 ezer euróval kevesebb támogatást kap a Kisebbségi Kulturális Alaptól, mint amennyire számított. Huszár László a fesztivál megnyitóján szólt erről „virágnyelven”, amiből a csepergő esőben toporgó gyerekek semmit nem értettek, a csitítgatásukkal elfoglalt tanárok sem. De még mi sem tudtuk eddig, hogy létezik a szép nevű „de minimis” európai uniós norma, amely azt jelenti, hogy egy adott szervezet nem kaphat egy meghatározott időszakon belül egy adott összeget meghaladó támogatást. Esetünkben a több fesztivált és egyéb projektet koordináló művelődési intézet támogatási összege két év alatt meghaladta a 200 ezer eurót. Ez tipikusan az a helyzet, amikor mindkét félnek igaza van.

„Tényleg nem figyeltem arra, hogy ugyanannak a szervezetnek a színeiben pályáztam több rendezvényre és projektre. Mások már profik ebben, a 200 ezres határösszeg többszörösét kérik és kapják, mivel több egyesületet, polgári társulást hoznak létre kizárólag abból a célból, hogy hozzájuthassanak a számukra szükséges összeghez. Tanultam ebből az esetből, a jövőben én is ezt fogom csinálni. Az illetékes politikusok viszont elgondolkodhatnának azon, hogy jók-e a de minimis szabályok, valóban segítik-e a kisebbségi kultúrák fejlődését, nem kellene-e esetleg módosítást indítványozniuk” – mondta lapunknak Huszár László, aki mától már az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny rozsnyói döntőjének előkészítésén dolgozik.

Alább megtalálják az „éremtáblázatot”, de szóljunk még egy fontos díjról, a DMT életműdíjáról, amelyet egy jelentős színikritikusról, lapunk egykori munkatársáról, Dusza Istvánról neveztek el. Ezt az elismerést a hazai magyar kultúra felemelkedéséért végzett elhivatott munkáért ítélik oda évente egy személynek. Idén Kamenár Horváth Éva kapta, aki hosszú éveken át tagja volt a fesztivál szervezőcsapatának.

A 44. Duna Menti Tavasz díjazottjai

Bábosok

Gyémántsávos minősítés

A feledi Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Meseláda Bábcsoportjának Az égig érő fa előadásáért, rendezte: Makó Kovács Erika

A gömörfalvai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Harkácsi Pimpó Bábcsoportjának a Vörös Rébék előadásáért, rendezte: Dolinsky Irén, Csutor Vezér Zsófia és Vezér Klára

Aranysávos minősítés

Az ógyallai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Speciális Alapiskola Fityfiritty Bábcsoportjának a Többet ésszel... előadásáért, rendezte: Bencsics Varga Mária

A szenci Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tátika Bábcsoportjának A nap születése előadásáért, rendezte: Sándor Erika és Molnár Enikő

A dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ Gézengúzok Bábcsoportjának a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj előadásáért, rendezte: Csörgei Tünde

Ezüstsávos minősítés

A dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Virgoncok Bábcsoportjának a Csupaszív királyfi előadásáért, rendezte: Csiffári Renáta

A gútai II. Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Mazsola Bábcsoportjának A só előadásáért, rendezte: Mahor Katalin

A komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tekergők Bábcsoportjának a Brémai muzsikusok előadásáért, rendezte: Izsák Katalin, Gazdag Nagy Anikó és Tóth Tibor

A kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Mustármag Bábcsoportjának a 3+1 előadásáért, rendezte: Blanár Gabriella

Broznsávos minősítés

– a felsővámosi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tikiriki Bábcsoportjának a Sün Balázs előadásáért, rendezte: Nagy Böbe

– a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda Diósförgepatonyi Csipcsirippek Bábcsoportjának a Sün Balázs előadásáért, rendezte: Mészáros Anikó, Molnár Erika

– a pozsonyi Duna utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium Iciri-Piciri Bábcsoportjának Az ördögkirály leánya előadásáért, rendezte: Farkas Márta

Gyerekzsűri díja

A szenci Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tátika Bábcsoportjának A nap születése előadásáért, rendezte: Sándor Erika és Molnár Enikő

Népi szerkesztett játékok

Gyémántsávos minősítés

A komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Színt Vivők Színjátszó Csoportjának a Színházasdi előadásáért, rendezte: Laboda Róbert

Ezüstsávos minősítés

A dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola Új Hullám Színjátszó Csoportjának az Unalom a köbön előadásáért, rendezte: Sziklai „Sziki“ Krisztina és Madocsai Kardos Klaudia

A bélyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Gyöngyöcske Gyermekcsoportjának az Évszakok – játékok, szokások előadásáért, rendezte: Szakszon Anna

A bátkai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Huncutkák Színjátszó Csoportjának a ... , mert játszani jó! előadásáért, rendezte: Hencz Annamária

Bronzsávos minősítés

A szenci Csemadok szervezete Kincskereső Rigó Színpadának a Játékos versek, verses játékok előadásáért, rendezte: Polák Margit és Molnár Enikő

Az ipolysági Pongrácz Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Csillag-szóró Színjátszó Csoportjának a Kendőzetlenül előadásáért, rendezte: Gajdács Zsuzsanna, Bóna Tímea és Viczencz Gábor

A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Galiba Gyermekcsoportjának

A Játékok a fonóban előadásáért, rendezte: Pierzchala Mária, Székely Zsuzsa és Miko Katalin

A sajógömöri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Csicsergő Gyermekcsoportjának a Hogyan szerzett feleséget Taskó előadásáért, rendezte: Pusko Enikő

A marcelházai Csemadok és a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Napsugár Hagyományőrző Csoportjának a Tollfosztóban előadásáért, rendezte: Poništ Tünde

Gyerekzsűri díja

A dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola Új Hullám Színjátszó Csoportjának az Unalom a köbön előadásáért, rendezte: Sziklai „Sziki“ Krisztina és Madocsai Kardos Klaudia

Színjátszók

Gyémántsávos minősítés

A füleki Csemadok Alapszervezet és a Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Zsibongó Kisszínpadának A kis kuruc előadásáért, rendezte: Szvorák Zsuzsa

Aranysávos minősítés

A dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ és a Csemadok Vámbéry Ármin városi szervezete Fókusz Gyermekszínpadának A császárnő új ruhája előadásáért, rendezte: Jarábik Gabriella és Kuklis Katalin

Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Búzácska Gyermekcsoportjának a Méhek a vonaton előadásáért, rendezte: Jusztin Czaudt Éva

A királyhelmeci Speciális Alapiskola Varázskerék Színjátszó Csoportjának a Doja, a cigánytündér előadásáért, rendezte: Pirigyi Marica, Dakos Szilvia és Szabó Alica

A hetényi Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Gólyaláb Színjátszó Csoportjának a Csudahalott előadásáért, rendezte: Laboda Róbert és Kotiers Éva

Ezüstsávos minősítés

A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Kincskeresők Színjátszó Csoportjának a Malac Julcsa előadásáért, rendezte: Mészáros Piroska és Okos Zsuzsa

A lévai Juhász Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Pitypang Színjátszó Csoportjának a Pelikánmadár előadásáért, rendezte: Baran Ivett, Sava Erzsébet és Levák Anikó

Bronzsávos minősítés

A nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Hajnalka Színjátszó Csoportjának A szúnyog előadásáért, rendezte: Szücs Ágnes és Kovács Adriana

Gyerekzsűri díja

A királyhelmeci Speciális Alapiskola Varázskerék Színjátszó Csoportjának a Doja, a cigánytündér előadásáért, rendezte: Pirigyi Marica, Dakos Szilvia és Szabó Alica

A zsűri különdíja

Különdíj a kulturális értékközvetítésért a királyhelmeci Speciális Alapiskola Varázskerék Színjátszó Csoportjának a Doja, a cigánytündér előadásáért, rendezte: Pirigyi Marica, Dakos Szilvia és Szabó Alica