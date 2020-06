A nyitás utáni első nagy mozisiker

Ez pedig – a filmet forgalmazó Bontonfilm adatai szerint – reményteljes indítás azt követően, hogy a koronavírus-járvány miatti kényszerű helyzet és az arra reagáló virtuális forgalmazás térhódításának következtében sokat változtak a nézői szokások és magatartásformák. A Majdnem tökéletes titkok című német filmmel elért nézettségi eredmény kiemelkedő lett volna a járvány előtti, megszokott, jól bejáratott, normál körülmények között is, nem hogy a jelenlegi feltételek mellett, amikor az összes mozi még nem nyitotta meg a kapuit a nézők előtt – áll a Bontonfilm sajtóhírében. Ennek igazolására néhány korábbi adatot is tartalmaz a hír. Az elmúlt években nálunk is forgalmazott német filmek premiert követő első hétvégi nézettsége a következőképpen alakult: Fák jú, Tanár úr! – 8205 néző, 100 Dolog – 4333 néző, Az a hülye szív – 4289 néző, A legkúlabb nap – 2298 néző. Ennek tükrében a 7796 néző valóban kecsegtető siker.

A Majdnem tökéletes titkok (Takmer dokonalé tajomstvá) című német filmet a következő szlogennel reklámozzák: 3 nő, 4 férfi, 7 mobiltelefon és 1 „ártatlan” játék. A rendszeres moziba és színházba járó kultúrafogyasztónak minden bizonnyal ismerős ez a szlogen. Az elmúlt, nem is olyan hosszú, kb. négy évre visszatekintő időszakban ugyanis a 3 nő, 4 férfi, 7 mobiltelefon és 1 „ártatlan” játék szlogen vagy téma vissza-visszaköszön újabb és újabb verziókban a vászonról, Paolo Genovese olasz rendező Teljesen idegenek (Perfetti sconosciuti) című, 2016-os, nagy sikerű vígjátékának remake-jeként. Az olasz filmben – amely elindította a lavinát – a hivatalos ismertető szerint hét jó barát találkozik, hogy együtt vacsorázzon. Az este folyamán egy furcsa játékba kezdenek: úgy döntenek, hogy az asztalra rakják mobiltelefonjaikat, és bárkinek is jelez a telefonja, együtt hallgatják meg a kihangosított hívásokat, együtt olvassák el a bejövő SMS-eket, és együtt néznek meg minden beérkező képes vagy szöveges tartalmat. Mivel barátokról van szó, úgy hiszik, hogy ismerik egymást, de ez a játék váratlan titkokat is felszínre hoz…

Mások mellett elkészült a magyar filmes változat is, a BÚÉK Goda Krisztina rendezésében. A sztori itt szilveszter éjjelén bonyolódik. Itt is ugyanaz történik: egy baráti társaság úgy dönt, hogy egy játékkal fűszerezi meg a bulit – egész este mind a heten úgy telefonálnak és írnak vagy fogadnak üzeneteket a mobiljukon, hogy a többiek is láthassák, hallhassák. És itt is ezzel kezdődik el a hazugságok, átverések hosszú sora, mert hazudni általában könnyebb, mint őszintének lenni. Amíg ki-ki le nem bukik, és ki nem derül, hogy kinek mi a titka, szégyellnivalója… és milyen a másik, valós élete.

A csupa fordulattal és meglepetéssel teli filmes sztorinak színpadi változata is született már, mégpedig a Komáromi Jókai Színházban láthattuk.

A Majdnem tökéletes titkok nemcsak nálunk startolt jól, hanem hazájában is remek eredménnyel futott, illetve végzett: megszerezte a 2019-es év legjobb német vígjátéka minősítést. Bár a film a vígjáték műfaji besorolást kapta, a téma, amelyet feldolgoz, súlyosan drámai konfliktus(ok)ban csúcsosodik ki. A vígjátékot ugyanis egy helyes kis felvezető után véresen komollyá teszi a benne felvetett és érzékletesen kibontott tévedés, amelyből kiderül, hogy a jó barátok, sőt még a házastársak is, akik azt hiszik, hogy mindent tudnak egymásról, teljesen idegenek. A végkifejlet pedig – ami, lássuk be, kevésbé vígjátéki lezárás, még ha némi könnyedséget, feloldást hoz is – fájó sebeket tépő következményeket mutat meg.

A bohózatba illően komikus helyzetek, vagyis a sok nevetés és jó szórakozás után egy bizonyos ponton megfagy a levegő. Ez akkor történik, amikor a konfliktusok káoszából, vagyis a nagy keveredésből a mindent helyre tévő beismeréssel már kifelé araszolunk. Vagyis, azon a ponton fagy az arcokra a mosoly, amikor a műben minden tisztázódni látszik. Az értő, gondolkodó néző pedig úgy áll fel a székből, hogy saját addigi értékrendjét is elemezni kezdi. Mi több, ha kell, talán átértékeli, és a látottak alapján, a nézőként igen intenzíven átélhető, kegyetlenül éles helyzetek hatására helyre rakja magában azt, amit addig azokról a dolgokról, amelyekkel itt szembesült, így vagy úgy gondolkozott.

Talán ebben az elkerülhetetlen lelepleződésben és szembesülésben van ennek a több változatban élő, most éppen német verzióban hozzánk eljutott mobiltelefonos, digitálisan rejtegetett titkainkat felfedő sztorinak, a Majdnem tökéletes titkoknak a sikere. Hogyha okos az ember, más kárán tanulhat belőle.