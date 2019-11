A benzingőz csodája

És őszintén szólva, ez a felismerés némileg meglepetésként ért, mert Az aszfalt királyaitól nem várt mást az ember, mint a szokásos autós sportfilmet, melyben a hangsúly a kocsikon van, és azon, hogy melyikben milyen motor, vagy éppen ködlámpa van. A Logant is rendező James Mangold azonban tudta, hogy nem csupán azoknak készít filmet, akik pontosan tudják, mi történt 1966-ban a Le Mans-i 24 órás autóversenyen, ahol a Ford először legyőzte a Ferrarit. És aki az eredeti címből (Ford v Ferrari) arra következtet, hogy a film mindössze a két gyár közötti rivalizálásról szól, szerencsére téved, mert a mozi sokkal inkább egy barátság története, mint kommersz sportfilm.

Itt van két ember, Carroll Shelby (Matt Damon) és Ken Milles (Christian Bale), mindketten az autóversenyek világából, de valahogy egyikük sem az a gazfickó, aki a családját is eladná egy trófeáért. És hiába érzi a néző, hogy némileg klisékkel van kikövezve az útjuk, egyszerűen jó nézni, ahogy győzködik egymást, átkarolják a másik vállát, vagy éppen összeverekednek az utcán, de öt perc után már a hatvanas évek kólásüvegéből isszák a Coca-Colát. Persze, kell mindehhez Matt Damon, ám sokkal inkább kell Christian Bale, aki az Alelnök után most megint jópár kilóval vékonyabb, viszont ugyanolyan tehetséges. Viszi a hátán a filmet, egy-egy pillantása órákon át mesélhető történeteket rejt, és hát amikor kiül a fiával a versenypályára, hogy a távolba révedjen, és valami fontosat mondom, nos, azt a jelenetet is nehéz elfelejteni.

De Az aszfalt királyai nemcsak az utóbbiak miatt remek film: tudja, amit csak kevés sportfilm, és nem próbálja meg beadni a nézőnek, hogy amit lát, azon a világ sorsa múlik. Inkább azt mondja, hogy mindegy, hogy nyersz vagy vesztesz, ha a verseny végén ott van valaki, akinek a vállára teszed a kezed, akkor nincs az égvilágon semmi gond. Nem mintha ez valami újszerű tanulság volna, de nem akarok ellenkezni, mivel Christian Bale még arról is meggyőz, hogy nincs ebben semmi közhely.

Az aszfalt királyai (Ford v Ferrari). Amerikai–francia filmdráma, 152 perc, 2019. Rendezte: James Mangold. Szereplők: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe.