80 éves az „isteni Kája”

Az emlékbankjegyet 50 koronáért lehetett megvásárolni, egy részüket Gott 15 CD-jével együtt. Karel Gott, akit a sajtóban leggyakrabban „prágai csalogányként”, olykor a „Kelet Sinatrájaként”, „Prága aranyhangjaként”, „isteni Kájaként” vagy a „cseh kultúra nagyköveteként” emlegetnek, eredetileg a prágai O2 Arénában adott volna születésnapi koncertet, de a fellépést végül törölték a sztár megrendült egészségi állapota miatt.

Csehország évtizedek óta legnépszerűbb, külföldön is ismert és elismert énekesénél 2015-ben nyirokcsomórákot állapítottak meg, amiből ugyan kigyógyult, de meggyengült az immunrendszere, ezért az utóbbi években csak ritkán lép fel, akkor is inkább kisebb koncerteken. Legközelebb július 25-én lép színpadra egy libereci fesztiválon.

A jubileum alkalmával Csehországban két nagyszabású válogatás jelent meg Gott legnépszerűbb dalaiból Nějvetší hity (A legnagyobb slágerek) 1964–2019 és Singly (Dalok) 300 címmel. Ez utóbbi Gott 1962 és 2019 között különböző hanghordozókon megjelent dalaiból tartalmaz válogatást. Mindkét válogatásban helyet kapott a Srdce nehasnou (A szívek nem alszanak ki) című, közelmúltban bemutatott dal, amely tulajdonképpen duett 14 éves, Charlotte Ella lányával.

VÁGYAK, EMLÉKEK, GONDOLATOK

Már gyerekkorában is arról álmodozott, hogy festő vagy énekes lesz. Tulajdonképpen mindkét vágya teljesült: Karel Gott világhírű énekes lett, s később a festészet világába is bemerészkedett, kiváló amatőr festő, elégedett, boldog ember vált belőle. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából a sajtó olyan dolgokról is faggatta, amelyek korábban nem voltak ismeretesek. Az „isteni Kája”, mint maga mondta, minden újságírói kérdésre tud válaszolni, nem tudják őt meglepni. Olyan nincs, hogy azt mondaná: „No comment”.

Összefoglalónkban régebbi és frissebb, főként a Mladá fronta Dnes című lapnak adott nyilatkozataiból idézünk, melyekből összeáll egy mozaikkép arról, milyen ember, énekes, apa és férj Karel Gott, mit gondol a világegyetemről, milyen volt a kapcsolata a szüleivel, mit gondol a nőkről, és mit szeretne még elérni, megélni.



A szülőkről

,,Máig bosszant, hogy anyámnak nem mondtam meg, unokája született. Anya annyira szerette volna, hogy megnősüljek és családot alapítsak.” (Anyja, akit mamušának hívott, 66 évesen halt meg 1970-ben.)

„Az O2 Arénában mindig eszembe jut az édesapám. Figyel-e onnan fentről? Korábban ČKD felirat volt az épületen, s ő azt mondta nekem: „Karle, ehhez tartsd magad! Nyugdíjig itt fogsz dolgozni. És igaza volt, nyugdíjamig itt dolgozom.”



A gyerekkorról

„A gyerekkorom boldog volt, noha nagy része a háború nehéz időszakában telt.”

„Szegény család voltunk, és az alultáplált gyerekek közé tartoztam. Az iskolában csukamájolajjal etettek, hogy hízzak meg.”



A nőkről

„Nem voltam éppenséggel ronda fiú, de nehéz volt megszerezni a lányt, aki éppen tetszett.”

„Egy tartósabb kapcsolatban ez előbb vagy utóbb bekövetkezett. Mindegyik nő a maga stílusában mondta el: Elég volt a játékból, most már tudni akarom, mi lesz velem. Már ... éves vagyok, gondolnom kell arra, hogy mielőbb családom legyen. Ebben a pillanatban az összes figyelmeztető lámpa felvillant. Éppen most, amikor ilyen terveim vannak? Még várok.”



A családjáról

„Sokat köszönhetek az orvosoknak, ám a család támogatása nélkül nem ment volna. Vannak olyan páciensek, akiknek mindennel egyedül kell megküzdeniük. Ezt nem tudom elképzelni. Ivankának nagy része van abban, hogy meggyógyultam. Az ember egészségét társa szeretete sokban befolyásolja.”

„Sosem gondoltam volna, hogy a két lányom nevetése hirtelen olyan boldoggá tehet, mint a közönség tapsa.”



A halálról

„Úgy 104 éves koromban szeretnék meghalni. Ha már mindenki azt kívánja: Éljen száz évig, Gott úr – nehogy hirtelen érjen a halál.”



A végrendeletről

„Gyakran íratom át a végrendeletet, de ez a közjegyzőt nem zavarja. Örül, ha lát, kávéval kínál, elbeszélgetünk...”



A pénzről

„Nem nagyon foglalkozom azzal, hogy mennyi pénzem van.”



Az éneklésről és a karrierről

„Akik idősebb korukban is koncerteznek, nem azért teszik, hogy megéljenek, hanem mert nem szívesen búcsúznak.”

„Hetvenévesen már nem leszek a csúcson.”

„Bevallom bizonyos hangokat már nem tudok kiénekelni, a magas hangok minősége negyvenévesen volt a legjobb.”

„Mindig jót nevettem azokon az énekeseken, a legnagyobbakon is, akik nagy reklámmal indultak utolsó turnéjukra. Ez egy, olcsó trükk.”

„Higgyék el, elsőként fogok rájönni arra, hogy nem megy tovább. Akkor köszönettel elmegyek.”



A világ körforgásáról

„A világot magas, államok felett álló körök igazgatják, olyanok, mint az illuminátusok vagy felvilágosultak, valamint a szerzetesrendek és céhek, misztikusokkult szervezetek.”



A sorsról

„Nem hiszek a véletlenekben. Amikor megszületünk, már be van jegyezve programunkba, kivel milyen időszakban találkozunk, s hogy ez miként befolyásolja az életünket. Ebben hiszek.”



A jövőről

„Nagyon szeretném mindkét lányomat az oltárhoz vezetni. Remélem, hogy ez a kívánságom még teljesül. ” (mfd, ú)