75 éves Reviczky Gábor

Vérfagyasztóan játssza a kegyetlen maffiózót, szerethetően a csetlő-botló kisembert, szánni valóan a bohócot. Magáról azt állítja, hogy gumiarca van, és noha a magánéletben egyáltalán nem ilyen, a színpadon ritkán állja meg, hogy ne ökörködjön egy kicsit: „Én egy gazfickó vagyok, mert osszanak rám bármilyen szerepet, nem tudok kihagyni egyetlen poént sem, ha úgy hozza a véletlen.” Pályája fontos állomásának tartja a kaposvári indulást, az Ascher Tamás rendezte Pinokkiót és az Ördögök című előadást, amelyre különvonattal érkeztek a nézők, és amellyel megnyerték az országos színházi fesztivált. A magyar és világirodalom sok színpadi művében alkotott emlékezeteset. A Kecskeméti Katona József Színház, a Vígszínház és a Nemzeti Színház társulatának is volt a tagja, 2016 óta szabadúszó.

Számos filmben és tévéjátékban is játszott, a kilencvenes és a kétezres évek szinte valamennyi magyar filmvígjátékában szerepelt. Olyan filmek kapcsolódnak a nevéhez, mint a Szamárköhögés, a Sztracsatella, a Három testőr Afrikában, a Zimmer Feri, a Csinibaba, az Üvegtigris mindhárom része, a Valami Amerika, a Magyar vándor, Lora, a Pappa pia, a külföldön is nagy sikert aratott Liza, a rókatündér és a Post Mortem, az egyik legújabb filmje a Brigádnapló. Népszerű tévésorozatokban is látható (Pasik, Kossuthkifli, A mi kis falunk), emellett keresett szink-ronszínész is, Jack Nicholson és Robert De Niro rendszeresen az ő hangján szólal meg magyarul.

2023 elején rákot diagnosztizáltak nála, ezért több kemoterápiás kezelést is kapott, amelyek annyira legyengítették, hogy a forgatások mellett színpadi munkát nem tudott vállalni.

Több mint egy év kihagyás után február 11-én tért vissza, a Képzelt beteg című színdarab főszerepében láthatta újra a közönség a Pesti Színházban.