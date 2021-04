50 éves korában elhunyt DMX, a világhírű rapper

DMX-et a múlt héten szállitották kórházba túladagolás miatt. A szívrohamot szenvedő rapper életéért péntekig küzdöttek az orvosok.

A közlemény szerint a sztár családja körében hunyt el, a kórház a szívrohamot jelölte meg a halál elsődleges okaként.

DMX világhírű rapper volt, több dala is toplistás sláger lett. Több filmben is szerepelt, például a Bölcsőd lesz a koporsód, Könnyű pénz és az Öld meg Rómeót!-ban is.

A rappert 15 gyermeke és édesanyja gyászolja.