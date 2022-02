Zelenszkij: Oroszország folytatja a rakétatámadásokat – katonai és civil célpontokra is lőnek

Az ukrán fővárosban, Kijevben és a nyugati Lviv városban a CNN stábjai helyi idő szerint péntek reggel 7 óra körül több percen keresztül hallották a légi szirénák hangját. A szirénákat a két városban mindenütt hallani lehetett, de beérkező tüzet nem észleltek. Péntek kora reggel, jelentéseik szerint hangos robbanásokat hallottak a fővárosban.

Az orosz csapások épületeket rongáltak meg továbbá Sztarobilszkban és Luhanszk területén. Az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat szerint egy személy vesztette életét az utóbbi rakétatámadásban.

Buildings damaged from Russian strikes in Starobilsk, Luhansk Oblast. One Ukrainian died, according to Ukraine’s State Emergency Service.



Photos: State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/vYdYmsYXBz