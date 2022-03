Zelenszkij: „Nem bujkálok. Nem félek.”

Az ukrán elnök kijevi irodájából jelentkezett be egy videóban.

Újabb videót közölt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, de most Kijevben található elnöki irodájából jelentkezett be. Az államfő elmondta, hogy nem bujkál és nem is fél.

A BBC szerint az, hogy Zelenszkij nyilvánosságra hozta pontos tartózkodási helyét, Vlagyimir Putyinnak szól - Kijevet továbbra is erősen védik az ukrán erők Oroszország támadásával szemben.