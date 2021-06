VIDEÓ: Szivárványos zászlóval rohant be a pályára egy férfi a német-magyar mérkőzés előtt

A videón látni, ahogy a meccs kezdete előtt egy férfi szivárványos zászlót lengetve a feje felett átrohan a magyar csapat előtt, közben épp a Himnusz szól a háttérben.

A férfit végül a biztonsági őrök elkapták és kivezették a pályáról, sokan pedig tapsoltak a tiltakozónak.

Szivárványos zászlókat ragadott több rajongó is, miután az UEFA elutasította a müncheni Allianz Aréna szivárvány színekkel való megvilágítását.

Az UEFA egy közleményben elmondta, hogy azért nem tettek eleget a kérésnek, mivel politikai töltetű volt, és azon magyarországi törvényre reagált volna, amely megtiltja a homoszexualitás 18 éven aluliaknak történő megjelenítését és népszerűsítését.

Oh wow! One spectator just ran on with a rainbow flag during the Hungarian national anthem. Loud cheers from the Germany block pic.twitter.com/EDJzdV0tbx