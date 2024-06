Ukrán szakszolgálat: drónokkal mértek csapást rosztovi olajraktárakra

Anno ez volt a Renault egyik legsikeresebb modellje. Most egy olyan modernizáláson esett át, amelyet egyesek generációváltással is könnyen összetéveszthetnének, pedig nem ez történt. Az autó orrát radikálisan megváltoztatták, a járgány új technológiákat és modernizált utasteret kapott, míg a hátsó részén minden maradt a régiben; állítólag azért, hogy az emberek számára továbbra is könnyen felismerhető legyen. Kipróbáltuk az új Renault Capturt.