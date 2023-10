Ukrán haditengerészet: tizenkét hajó halad Ukrajna felé a Fekete-tengeren

A tisztségviselő kifejtette, hogy az ukrán kikötőket további három hajó készül elhagyni az újonnan létesített folyosón, amelyen már tíz hajó elindult.

Pletencsuk megjegyezte, hogy a Fekete-tenger helyzete jelenleg ellenőrzés alatt áll, de bonyolult. „Elvileg minden a szokásos módon folyik” – mondta. Az Interfax-Ukrajina hírügynökség arra emlékeztetett, hogy szeptember 26-án a szóvivő beszámolója szerint hét hajó már elhagyta Odessza kikötőit az ideiglenes humanitárius folyosón.

Olekszandr Kubrakov infrastrukturális miniszter egy fórumon megerősítette, hogy már tíz hajó áthaladt az ukrán fekete-tengeri folyosón. Kiemelte, hogy ezek között már nemcsak mezőgazdasági, hanem kohászati termékeket szállító hajók is vannak. A tárcavezető szerint a jelenlegi folyosó működésének előfeltételei, akárcsak a gabonakezdeményezés esetében, katonai jellegűek voltak. „Ez most is így van – sok minden történt a Fekete-tengeren, ami korábban nem: jelentős károk keletkeztek egy Novorosszijszk melletti partraszálló hajóban, és sok-sok más dolog. A Fekete-tengeren még nem sikerült megállapítani a katonai paritást, de a helyzet határozottan nem ugyanaz, mint hat hónappal ezelőtt” – mondta Kubrakov. A miniszter szerint a tengeri folyosó léte csak két esetben válhat viszonylag garantálttá: Ukrajna háborús győzelme után vagy a gabonamegállapodás forgatókönyve alapján.

„A mi álláspontunk a következő: tíz hajó már belépett erre az ideiglenes folyosóra, amelyet az ukrán haditengerészet létesített, a világ minden nemzetközi rendszerében regisztrált, hivatalosan elismert” – mondta. Hozzátette, hogy Oroszország most az ukrán kikötői infrastruktúra elleni támadásokra összpontosít, s egyúttal reményét fejezte ki, hogy az ukrán légvédelem egyre hatékonyabban fog működni a térségben.

Oroszország júliusban nem hosszabbította meg az ukrán gabona Fekete-tengeren keresztüli szállítását garantáló, az ENSZ-szel és Törökországgal kötött megállapodást.