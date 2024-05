Ukrajnai háború – Jelentősen kiéleződött a helyzet Harkivban

„A héten jelentősen kiéleződött a helyzet Harkiv térségében, az Oroszországi Föderációval közös határ mentén” – írta Szirszkij Telegram-oldalán. „A helyzet nehéz, de az ukrán erők mindent megtesznek a védelmi vonalak és hadállások megtartása érdekében”.

Mindazonáltal elismerte, hogy az orosz csapatok egyes frontszakaszokon „részeredményeket” értek el.

Ukrán és orosz katonai megfigyelők, de más szakértők is abból indulnak ki, hogy a támadás egyelőre nem Harkiv városát célozza. A washingtoni hadtudományi intézet (ISW – Institute for the Study of War) szakemberei „korlátozott műveleti célokról” beszéltek, amelyek keretében a támadásokkal az ukrán erőket visszaszorítják a határtól, ezzel az orosz tüzérség lőtávolságába hozva a várost.

Az ISW szerint Oroszország stratégiai célja rákényszeríteni az ukrán vezetést arra, hogy katonákat csoportosítson át más frontszakaszokról. A művelet korlátozott volta miatt nem valószínű, „hogy az orosz csapatok nagyszabású offenzívát hajtanának végre Harkiv körbekerítésére, vagy elfoglalására”.

Márciusban arra a kérdésre, hogy az orosz erőknek esetleg el kell-e foglalniuk Harkiv régiót, Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, hogy az orosz területet csak úgy lehet biztosítani az ukrán csapásoktól, ha létrehoznak egy ütközőzónát, amely az orosz területeket az ukrán erők lőtávolságán kívülre helyezi.