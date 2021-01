VIDEÓ: Tűz ütött ki a világ legnagyobb vakcinagyártó intézetében

A helyi média felvételein látszik, hogy hatalmas szürke füstcsóvák gomolyognak a kelet-indiai Pune városban lévő Indiai Szérumintézet (SII) felett, de a híradások szerint az oltásokat előállító üzemtől távol lévő, épülő létesítményben csaptak fel a lángok. Féltucatnyi tűzoltókocsival oltanak. Áldozatokról nem érkeztek hírek.

Watch | A fire broke out today at the #SerumInstituteofIndia in Pune at a facility, which is under construction. Massive efforts are on to put out the blaze.



NDTV's Purva Chitnis reports pic.twitter.com/0gCUAoH5wN