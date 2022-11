Trudeau „a kínai beavatkozásról” és Ukrajnáról tárgyalt Hszi Csin-pinggel

A két fél egy rendezvényen röviden beszélt egymással, amit a helyi média videóra vett. Egy tévéfelvételen látható volt, ahogy a két politikus kínai tolmács segítségével tárgyalt.

„Minden, amiről beszéltünk, kiszivárgott a lapokhoz: ez nem helyénvaló” – jelentette ki a kínai elnök a tolmácson keresztül Trudeau-nak. „Nem ez ... a beszélgetés módja, ha van önben őszinteség” – mondta Hszi, de ekkor Trudeau félbeszakította, közelebb lépett hozzá, és azt felelte: „Kanadában mi hiszünk a szabad, nyílt és őszinte párbeszédben, és továbbra is így működünk”. Hozzátette: „Továbbra is konstruktívan fogunk együttműködni, de lesznek olyan kérdések, amelyekkel nem tudunk megbirkózni, amelyekben nem fogunk egyetérteni”.

A felvétel szerint Hszi körülnézett, miközben Trudeau beszélt. Majd a tolmács segítségével azt válaszolta: „Előbb teremtsük meg a feltételeket!”.

A rövid találkozót követően a felek kezet ráztak.

Később egy sajtótájékoztatón faggatták Trudeau-t az esetről, mire azt válaszolta: „nem minden beszélgetés könnyű, de rendkívül fontos, hogy továbbra is kiálljunk azokért az értékekért, amelyek fontosak a kanadaiak számára”.

Trudeau már kedden is tárgyalt Hszivel, és hivatalának közlése szerint „a kínai választási beavatkozásról” és az ukrajnai háborúról beszéltek. Kanada vádja szerint Kína a 2019-es kanadai parlamenti választásokba avatkozott be. Ezenkívül Trudeau arról is beszélt a kínai elnöknek, hogy hétfőn Kanadában őrizetbe vettek egy állítólagos kínai kémet. A két vezető egyetértett a folyamatos párbeszéd fontosságában.