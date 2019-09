Brexit: Törvénysértőnek és semmisnek minősítették a parlamenti ülés felfüggesztését

A határozat, amelyet Lady Brenda Hale, a legfelsőbb bíróság elnöke ismertetett, kimondja, hogy a parlamenti ülésszak nincsen felfüggesztve, ebből kifolyólag jelenleg is tart.

John Bercow, az alsóház elnöke a végzés kihirdetése utáni közleményében az alsóházi ülésszak haladéktalan folytatását kezdeményezte.

Az alsóház ülésszaka két hete ért véget, miután Boris Johnson konzervatív párti miniszterelnök kezdeményezte II. Erzsébet királynőnél a parlamenti ülésszak lezárását és új törvényhozási évad indítását október 14-én.

A legfelsőbb bíróság határozata szerint már az is törvénysértő volt, hogy a kormányfő az uralkodónak az ülésszak lezárását indítványozta, mivel a döntés észszerű indokok nélkül akadályozta a parlamentet alkotmányos funkcióinak ellátásában.

UK Supreme Court: "The Court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue parliament was unlawful." pic.twitter.com/Yvc5N0nVxR