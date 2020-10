Történelmi mélypont küszöbén a forint

A szerda reggel óta tartó gyengülés a nap végére a mélypont közelébe repítette a forintot: 18 óra után 368,8 forintot is kértek egy euróért. Az eddigi mélypont április elsején következett be, akkor 369,6 forintért jegyezték az eurót. Emlékeztetőül: az év elején még kevesebb mint 330 forintot kellett adni egy euróért. Ezúttal nem a magyarországi tényezők mozgatják a forintot, a régiós devizák árfolyama is hasonló ütemben romlott. A forint gyengülését a rossz nemzetközi hangulat idézte elő: a nemzetközi tőzsdék a koronavírus súlyosbodása miatt is negatív eredményeket produkáltak, továbbá a keménynek ígérkező brexit és a küszöbönálló amerikai elnökválasztás is a biztos kikötők (aranya, dollár) felé terelik a befektetőket. (hvg,só)

Támogassa az ujszo.com-ot Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak. Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom