Többen megsebesültek a Zaporizzsja elleni orosz légitámadásban

Fedorov, aki fotókat is közzétett a romba dőlt házakról, arról is beszámolt, hogy a több mint 10 légicsapás tüzeket is okozott. A megye kormányzójának bejegyzése szerint még sokan lehetnek a romok alatt.

Egy külön közleményben az ukrán légvédelem 22 orosz dróntámadásról számolt be, amelyek közül 15-öt sikerült elhárítani.