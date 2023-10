Több országban is palesztinpárti tüntetéseket tartottak

Jordánia fővárosában több ezren vettek részt pénteken egy Hamász melletti megmozduláson. Ammán belvárosában mintegy hatezer tüntető gyűlt össze az ellenzéki pártok és a törzsi csoportok szervezésében. A demonstrálók légitámadásokra és öngyilkos merényletekre buzdítottak Izrael ellen, és azt kiáltozták, hogy „mi vagyunk a hadseregetek”. „Hamász, lőjétek őket al-Kasszam rakétákkal...Hozzátok el Tel-Avivba az öngyilkos merénylőket” – skandálták a palesztin szervezet fegyveres szárnyára, az Ezzedin al-Kasszam Brigádjaira célozva.

A jordániai fővárosban az izraeli nagykövetségnél is több ezren gyülekeztek pénteken, azt kiáltozva, hogy „arab földön nem lehet zsidó nagykövetség”. Az ammáni hatóságok a héten több zavargást is feloszlattak az izraeli nagykövetség környékén, majd leszögezték: nem fogják tolerálni az Izrael elleni harag kiaknázására felbujtott „csőcselék" pusztítását. Feltartóztattak továbbá a határ felé tartó több mint kétezer tüntetőt is, akik a hatóság engedélyét követelték a Hamászhoz való csatlakozáshoz.

Egyiptomban tiltakozók ezrei gyűltek össze az al-Azhar mecsetnél és azt skandálták: „hol van az arab hadsereg?”, mások a Tahrír téren gyülekeztek. A demonstrálók egy része katonai fellépést követelt Izrael ellen, más tüntetők pedig azt, hogy az Öböl-menti országok állítsák le az olaj és a gáz izraeli exportját.

Törökországban a kormány a gázai kórházi robbantásban elhunyt áldozatok iránti szolidaritásból háromnapos gyászt hirdetett. A pénteki ima után Ankarában és Isztambulban is több ezren tüntettek mecsetek előtt. Isztambulban iszlamista csoportokkal szimpatizáló tüntetők török és palesztin zászlókat lengettek, és Izrael gázai légitámadásait elítélő jelszavakat skandáltak.

Irakban tüntetők százai gyűltek össze a Jordánia mellett található Trebil határátkelőnél az Irán által is támogatott Coordination Framework szövetség demonstrációján. A szövetség Bagdadban is tüntetést szervezett a nemzetközi övezet kapuja közelében, az amerikai nagykövetség közelében.

Marokkóban egy kisebb tüntetés keretében több száz ember demonstrált a tuniszi amerikai nagykövetség előtt, az összegyűltek terroristának nevezték Izraelt és a gázai támadásokat „segítő” Egyesült Államokat.

A Dél-Afrikában kormányzó Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) pénteken palesztinbarát tüntetést szervezett az izraeli nagykövetség elé Pretoriában. A több mint ezer összegyűlt tüntető palesztin zászlókat lengetve Izrael-ellenes transzparenseket tartott a magasba. A tömeget az ANC vezetői irányították, a kormánypárt pedig szolidaritásáról biztosította a palesztin népet.

Malajziában közel ezer muzulmán tüntető vonult végig Kuala Lumpur egyik forgalmas főútján pénteken Izraelt agresszornak nevezve, és a gázai „gyilkosságok” befejezésére szólítottak fel. A palesztin zászlókat lengető tömeg az amerikai nagykövetség előtt gyűlt össze.

Indonézia fővárosában több mecsetből gyűlt össze egy nagyobb tömeg, amely átvonult a szigorúan őrzött amerikai nagykövetségig. Hasonló demonstrációkat szerveztek az ENSZ-képviselet és az indonéz külügyminisztérium épülete elé.