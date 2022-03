Több humanitárius folyosó csak Oroszországba és Fehéroroszországba vezet

Moszkva állítása szerint ma délelőtt megnyitják a humanitárius folyosókat, hogy a bombázott városokból biztonságban elmenekülhessenek az emberek. A napokban már többször tettek erről ígéretet, de a bombázást nem szüntették be

Most a BBC közlése alapján úgy tűnik, a legtöbb evakuációs vonal Oroszországba vagy Fehéroroszországba mutat. Kijevből például ebbe a két országba vezetnek a folyosók, Harkivból azonban csak Oroszországba mehetnek a menekülők. Mariupolból és Szumiból más ukrán városokba illetve Oroszországba vezet evakuációs vonal – írja a BBC.

Important detail - the routes go into either Belarus or Russia.