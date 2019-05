Teljesülhet Orbán álma

Május 13-án Washingtonban találkozik Donald Trump és Orbán Viktor - írja a HVG.

Ezt Szijjártó Péter jelentette be. Munkamegbeszélés lesz a két fél között. Szijjártó elmondta, a napirenden az energiabiztonság, a védelmi együttműködés, a kétoldalú kapcsolatok és a regionális biztonsági kérdések szerepelnek.

President @realDonaldTrump has invited PM Orbán to a working meeting in Washington, May 13, FM Szijjártó announced. On the agenda: energy security, defense cooperation, bilateral relations and regional security.