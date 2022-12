Sorozatos dróntámadások orosz repülőterek ellen

Dróntámadás érte az oroszországi Kurszk repülőteret – közölte kedden a helyi kormányzó. A támadás következtében egy olajtároló tartály is kigyulladt.

Dróntámadás érte az oroszországi Kurszk repülőteret – közölte kedden a helyi kormányzó. A támadás következtében egy olajtároló tartály is kigyulladt.

„Nincsenek áldozatok. A tüzet körbezártuk. Az összes segélyszolgálat a helyszínen dolgozik” – közölte Roman Sztarovojt, a régió kormányzója. Előző héten a régió kormányzója arról számolt be, hogy az ukrán erők többször is csapást mértek egy erőműre a térségben, ami áramkimaradásokat okozott. Hétfőn az orosz védelmi minisztérium megerősítette, hogy ukrán dróntámadás történt Oroszországban, messze az ukrán határtól. Közölték, meghalt három orosz katona a robbanásokban.A közlemény kitért arra is, hogy „szovjet gyártmányú, alacsonyan repülő ukrán drónok” felelősek az akciókért, amelyek két légibázison lévő orosz nagy hatótávolságú harci gépeket céloztak. A Djagilevo reptér a rjazanyi területen, az Engels légibázis pedig a szaratovi területen található. Hozzátették: „Az orosz légibázisokon lezuhant és felrobbant ukrán drónok darabjainak becsapódása miatt két repülőgép törzsében keletkezett kisebb sérülés”. A jelentések szerint két Tu–95 (NATO-kódja: Bear) stratégiai bombázó repülőgép megsérült Engelsnél.

A helyszínek sokkal mélyebben találhatóak Oroszország belsejében a korábbi hasonló robbanások helyszíneinél: Engels több mint 600 km-re van az ukránok ellenőrizte területtől. Engels az orosz nagy hatótávolságú légierő (LRA) fő működési bázisa Nyugat-Oroszországban, ahol több mint 30 nehézbombázó állomásozik. Ez az orosz légierő egyik ága, amely a rakéták helyett repülőgépekkel hajt végre nagy hatótávolságú nukleáris vagy hagyományos csapásokat, gyakorta használták őket például arra, hogy hagyományos cirkálórakétákat indítsanak Ukrajna ellen. Ha Moszkva Ukrajnát jelöli meg a támadás végrehajtójaként, úgy az a háború tíz hónapjának egyik legkomolyabb stratégiai vereségét is jelenti, mivel ilyen mélyen az orosz határ mögött még soha nem érte támadás az orosz erőket.

Bár az ukránok nem ismerték el, hogy ők állnak a támadások hátterében, az elmúlt hetekben az állami tulajdonban lévő Ukroboronprom fegyvergyártó többször jelezte, hogy közel áll egy új, nagy hatótávolságú drón befejezéséhez. Októberben a fegyvergyártó vállalat Facebook-oldalán információkat is közzétett a készülő drónról: „Hatótávolság 1000 km, a harci egység súlya 75 kg. Az utolsó simításokat végezzük rajta.” November végén pedig már a tesztelésről tettek közzé képeket.

(Tx, MTI, ú)