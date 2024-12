Romániai választások – Az alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás első fordulójának eredményét

Megfellebbezhetetlen határozatában az alkotmánybíróság arra az alkotmányos előírásra hivatkozik, amely szerint „felügyeli a Románia elnökének megválasztásával kapcsolatos eljárás betartását és igazolja a szavazás eredményét”.

Az érvénytelenítés hátterében olyan titkosszolgálati információk állnak, amik szerint Oroszország beavatkozott a választásokba. Most a diaszpóra szavazási folyamata zajlik, de ezt várhatóan meg fogják szakítani.

A testület csütörtökön és pénteken több kérelmet is kapott az elnökválasztás érvénytelenítésére. Az alkotmánybíróság reggel nem formális megbeszélésre ült össze, hogy eldöntse, tárgyalják-e hivatalos ülésen az elnökválasztás első fordulója eredményeinek érvénytelenítését kérő beadványokat. A testület este még azt nyilatkozta, hogy a beadványokat iktatták, de az alkotmány és a vonatkozó jogszabályok alapján ezeket csak a második forduló eredményének érvényesítési eljárása során vizsgálhatják meg. Most kizárólag olyan panaszokat tárgyalhatnak, amiket a második fordulóba bejutott jelöltek nyújtottak be.

Az alkotmánybíróság végül egyhangúlag elfogadott döntésében Románia kormányára bízta, hogy dolgozza ki az elnökválasztás megismétlésének menetrendjét.

A tisztségéből december 21-én távozó Klaus Iohannis román államfő szerdán feloldotta azoknak a titkosszolgálati és belügyminisztériumi jelentéseknek a titkosítását, amelyek alapján múlt héten a CSAT megállapította, hogy „Románia állami és nem állami szereplők, kiváltképpen Oroszország ellenséges kibertevékenységének célpontjává vált”.