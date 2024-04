Pontyfogó verseny közben rosszul lett és meghalt egy 40 éves horgász a Balatonon

Rosszul lett és meghalt egy 40 éves magyar horgász a X. Balaton Carp Cup (IBCC) horgászversenyen pénteken. A versenyről a Fishing & Hunting televíziós csatornán sugárzott esti összefoglaló is a tragédia hírével kezdődött.

A mai reggel folyamán Ábrahámhegyen, a 40-es helyen horgászó Holy Right Carp Team tagja, Tót Gergő rosszul lett. Hozzá két mentőegység is érkezett, köztük egy mentőhelikopter is. Körülbelül másfél órán küzdöttek az életéért, de nem sikerült megmenteni