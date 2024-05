Deutsch Tamásból bokszzsákot csináltak a köztévé vitájában

Az Orbán-rendszer bűnei

Deutsch már a bemutatkozás során belekötött Dobrevbe és Magyarba, elővette a 2006-os sérelmeket, amikor is Gyurcsány Ferenc úgymond hazudott az országnak. Magyar Péternek pedig azt vetette szemére, hogy lehallgatta akkori feleségét, aki korábban az igazságügy-miniszteri posztot töltötte be. Magyar megjegyezte, Deutsch a 705 tagú Európai Parlament gyakorlatilag leglustább tagja, aki alig jár be szavazni. A Kutyapárt Tóth Imre Bruti humoristát küldte Le Marietta helyett. Bruti köszöntötte az M1 mind a 18 állandó nézőjét, és örült, hogy ha már kitiltották a rádió kabaréból, legalább eljöhetett ebbe a közéleti kabaréba. Dobrev Klára is belehúzott, hangsúlyozta, az Orbán-rendszer bűneiről akar beszélni, hogyan lett az ország leggazdagabbja a családja, miközben elszegényítette az országot. „Önök ezen a csatornán nem sokszor hallották még az igazságot: Európa szégyenét úgy hívják, hogy Orbán Viktor” – tette hozzá.

Deutsch és a bódulat

Pekárné Farkas Emese, a Második Reformkör képviselője sem kímélte a Fideszt, mivel szerinte hazaárulás, hogy kiárusítják az országot a külföldi befektetőknek, a budapesti mini-Dubaj projekt csak a lakhatást drágítja. Márki-Zay e vonalat erősítve kijelentette: Orbán Gáspár (a miniszterelnök fia) az egyetlen, aki magyar fiúkat küldene egy véres polgárháborúba (Csádba). Szerinte egy háborúpárti párt van: a Fidesz, amely gáncsolta a NATO erősítését is. Deutsch: Soros-hálózat, dollárbaloldal, háború, háború, háború! – ennyire tellett a Márki-Zay által diszkréten kábítószerélvezőnek titulált politikustól. Tóth Imre Bruti ugyancsak kokainistaként célzott Deutschra, amiért a műsorvezetők megintették.

Kivel szexelnek a vendégmunkások?

A migráció témaköre hálásnak bizonyult, az EP-jelöltekből erős nyilatkozatok buggyantak ki. Magyar Péter szerint a Tisza Párt elítéli az illegális migrációt, támogatja a szigorú szabályozást és a határkerítést. De választ várnak, hogy miért engedik ki az embercsempészeket, hogy miért szerveztek a szlovák határral a szlovák választások előtt migránsokat, hogy miért engedik be a távol-keleti gazdasági bevándorlók tízezreit, akik leverik a magyar emberek béreit. Gyöngyösön kirúgtak húsz magyar takarítónőt, helyettük Fülöp-szigeteki takarítók vannak. A magyarok százezreinek már külföldön születnek gyerekei, akik nem fognak hazajönni. Donáth Anna szerint a Fidesz szeret a migrációval riogatni és gyűlöletet kelteni, miközben az ügy nincs a magyarokat érintő top 10 problémában. Márki-Zay hangsúlyozta: hogy két éve még azt ígérték, ide nem fognak vendégmunkást beengedni, és csak Debrecenbe 50 ezer távol-keleti migránsokat fognak betelepíteni. Igazolt terroristákat engedtek be, telepítettek le. Tóth Imre Bruti, a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól arról beszélt, a Kutyapárt alapvetően elfogadó, nem feltétlenül bevándorlásellenes. Majd azt mondta, a Kutyapárt szerint inkább a kivándorlás a probléma: „Jellemzően nem a hülyék mentek el, hanem az értelmesebb emberek: tanultak, fiatalok, tanárok, orvosok. (…) Magyarországon vannak migránsok, de a kormány jó ötlete volt, hogy átnevezte őket vendégmunkásoknak.” Megemlítette, hogy ő debreceni, ott épül vagy 6 akkumulátorgyár, jönni fog 40 ezer vendégmunkás, de a fő kérdés: ezek a zömében heteroszexuális ázsiai férfiak kivel fognak szexelni? Deutsch gépiesen és szokványosan válaszolt a témában: Brüsszel és a Soros-birodalom segítő közvetítésével illegális migránsok zúdulnak Európára, miközben az illegális migráció szervezése egy terv szerint zajlik, amit Soros György irányít… A későbbiek során is csak panelszöveget nyomott (Brüsszel, dollárbaloldal, magyar érdek, stb.), egyetlen saját gondolatot nem tudott kibontani.