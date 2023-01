Nyugati nehézfegyverek sora megy Ukrajnába

Csütörtökön a nyugati országok ígéretet tettek arra, hogy további járműveket, tüzérségi eszközöket és lőszert küldenek az ukrán háborús erőfeszítések támogatására.Az Egyesült Államok újabb 2,5 milliárd dollár értékű csomagot vállalt. A felajánlás nem tartalmaz harckocsikat, de a Pentagon többek között további 59 Bradley páncélozott járművet, 90 Stryker személyszállító járművet és Avenger légvédelmi rendszereket ígért. Finnország 400 millió eurós katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára. Ez nehéztüzérségi fegyvereket és lőszert is tartalmaz. Ukrajnának továbbra is szüksége van támogatásra területének védelmében – nyilatkozta erről Mikko Savola finn védelmi miniszter.

Több európai európai ország szintén további támogatást ígért Ukrajnának:

Az Egyesült Királyság 600 Brimstone rakétát,

Dánia 19 francia gyártmányú Caesar önjáró löveggel felszerelt ágyút,

Svédország Archer típusú tüzérségi rendszert és 50 darab lánctalpas, páncélozott Type 90 típusú gyalogsági harcjárművet,

Észtország lőszerek, támogató járműveket és páncéltörő gránátvetőket,

Lettország Stinger légvédelmi rendszereket, két helikoptert és drónokat,

Litvánia légvédelmi ágyúkat és két helikoptert,

Lengyelország S-60-as légvédelmi lövegeket és ehhez tartozó 70 ezer lőszert,

Csehország újabb nagy kaliberű lőszereket és harckocsik gyártását ígérte.

