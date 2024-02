Novák Katalin és Varga Judit is méltóságától megfosztva távozott

Február 2-án jelent meg az első cikk arról, hogy a köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermek-otthon pedofil igazgatóját fedező K. Endrének. A kormány napokig hallgatott az ügyben, a fideszes média álhírterjesztésről beszélt, Novák Katalin pedig eleinte azzal védekezett, hogy nem adott kegyelmet pedofilnak. Majd Orbán Viktor csütörtökön bejelentette, hogy alkotmánymódosítással akadályozná meg, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények elkövetése esetén kegyelmet lehessen osztogatni. Pénteken több százan tüntettek Budapesten Novák Katalin és Varga Judit lemondását követelve.

Novák, miután lemondta vasárnapi programját Katarban, szombaton hazautazott Budapestre. Még aznap rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palotában és bejelentette lemondását. „Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rá bízott gyermekek kiszolgáltatottságával” – fogalmazott az államfő, hozzátéve: hibát követett el. Pár perccel később a kegyelmi kérelmet felterjesztő és aláíró Varga Judit is bejelentette a visszavonulását a közélettől, és lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, illetve az EP-lista vezetéséről is. Ráadásul Varga volt férje is is keményen nekiugrott a Fidesz-világnak. Orbán Viktor miniszterelnök cikkünk megjelenéséig sem Novák, sem Varga távozására nem reagált. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint, ha a parlament elfogadja a lemondást, amivel kapcsolatban a frakcióvezetőnek nincsenek komoly kétségei, akkor 30 napon belül új államfőt kell választani. „Ez azt jelenti, Magyarországnak márciusban új államfője lesz” – hangsúlyozta Kocsis.

Magyarország első női államfője

Novák Katalint 2022. március 10-én választotta meg köztársasági elnöknek a fideszes többségű parlament a Fidesz–KDNP Pártszövetség köztársasági elnökjelöltjeként. Ő volt az első női köztársasági elnök Magyarország történelmében. Novák 2023. április 27-én elnöki kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyerek-otthon korábbi igazgatóhelyettesének, aki megpróbálta arra kényszeríteni a gondjaira bízott gyerekeket, hogy vonják vissza feljelentésüket Vásárhelyi János igazgató ellen. Vásárhelyi évekig a lehető legdurvább módon követett el szexuális visszaélést ezekkel a fiatalokkal szemben.

Orbán Viktor még csütörtökön egy videóban jelentette be: alkotmánymódosítást kezdeményez a kormány nevében. „Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem. Ez a személyes meggyőződésem” – jelentette ki a miniszterelnök. Majd egy olyan alkotmánymódosítást kezdeményezett, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson.

Hazautazott és lemondott

Novák pénteken még Katarban nézte a magyar vízilabda-válogatott meccsét, majd a vasárnapi programját lemondva hazautazott Budapestre. Szombaton pedig rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palotában és bejelentette lemondását.

„Államfőként ma utoljára szólok Önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről” – jelentette be Novák Katalin, hogy lemond. Elismerte, hogy hibázott, és bocsánatot kért az áldozatoktól. „Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rá bízott gyermekek kiszolgáltatottságával – fogalmazott Novák. – Hibáztam, mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofíliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kétely. Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz. Így volt ez akkor és így van ez ma is”.

Novák Katalin lemondása előtt nem sokkal hosszú bejegyezés jelent meg a K. Endrének tulajdonított A bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettese voltam című Facebook-oldalon. A „Hallgattassék meg a másik fél is!” kezdetű írásban K. Endre tagadta, hogy pedofil bűncselekmények elkövetésében segédkezett, koncepciós eljárásnak nevezte az ellen folyó pert, és azt állította, hogy nem ő, hanem a felesége írta meg a kegyelmi kérvényt. A Blikk elérte K. Endre feleségét, aki az írásról azt mondta a bulvárlapnak, hogy „nincs közünk semmihez.” Az írásról a Vadhajtások és a kormánypárti médiatermékeket összefogó Mediaworks több lapja is beszámolt. Délután aztán Novák Katalin bejelentette lemondását, és utána törölték ezeket a cikkeket.

Varga Judit is távozott

Alig pár perccel Novák lemondása után a kegyelmi kérelmet felterjesztő és aláíró Varga Judit (Fidesz) is bejelentette a visszavonulását, aki még tavaly nyáron távozott igazságügyi miniszterként, hogy az EP-választásra koncentrálhasson. „Az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalom. Visszavonulok a közélettől, lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP-lista vezetéséről is” – fogalmazott. Vargának igazságügyi miniszterként lehetősége lett volna megakadályozni a K. Endrének nyújtott kegyelmet. Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász szerint így Varga mellett a kormányfő Orbán Viktor szerepe és felelőssége is felvethető a mostani ügyben. „Orbán nélkül ez a döntés nem született volna meg” – jelentette ki Szentpéteri Nagy Richard. Ha mégsem tájékoztatták a kegyelemről a kormányfőt, akkor szerinte most ki kellene állnia, és nyilvánvalóvá kellene tennie a kormány álláspontját a kérdésben.

Hasonló véleményen van az ellenzék is. „Tényleg elhiszi bárki ebben az országban, hogy egy ilyen borzalmas, politikailag nyilvánvalóan érzékeny ügy kapcsán Orbán Viktort nem tájékoztatta senki a döntés meghozatala előtt?” – írja közösségi oldalán Donáth Anna, a Momentum elnöke is, majd hozzátette: „ha azt hiszik, hogy a Fidesz két legismertebb női politikusának vonat alá lökésével megúszhatják ezt az ügyet, akkor tévednek”. Novák Katalin lemondása után szombat este pár száz ember gyűlt össze a Sándor-palota előtt. A tüntetésen Donáth is felszólalt, akkor arról beszélt, „több millió abuzált gyerekből felnőtté vált ember van, de őket a hatalom nem látja, ő csak a szavazókat látja”. Donáth szerint Orbán mondatta le Novák Katalint és Varga Juditot, mert velük akarja elvitetni a balhét. Stefano Bottoni olasz–magyar történész szerint is mindkét nő a méltóságától megfosztva távozott a közéletből. Bottoni szerint Novák és Varga azért bukott, hogy Orbán Viktornak ne kelljen, holott a miniszterelnöknek sokkal nagyobb a politikai felelőssége.

Orbán Viktor egyetlen szóval sem búcsúzott el az általa a legmagasabb közjogi méltóság pozíciójába emelt Nováktól és korábbi miniszterétől, Varga Judittól sem, aki a Fidesz EP-listáját vezette volna. A fagyos csendet a kormányból mindössze két tag törte meg vasárnapig, ők is a maguk módján. Nagy István agrárminiszter és az EP-választás miatt Varga Juditot az igazságügyminiszteri poszton váltó Tuzson Bence mindenféle kommentár vagy személyes megjegyzés nélkül megosztották Kocsis Máté frakcióvezetőnek azt a posztját, amiben Kocsis megköszönte Novák és Varga munkáját, felelősségteljes döntésnek nevezte a távozásukat és azzal a lendülettel nekiállt a baloldalt számonkérni. Kocsis szerint a köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter lemondása „annak bizonyítéka, hogy a jobboldalon a hibáknak is van következménye, a baloldalon a bűnöknek sincs”.

Varga exférje keményen beszólt

Stefano Bottoni olasz–magyar történész szerint jelen pillanatban Magyar Péter megszólalásai a legfontosabbak elemei a Novák Katalin elnöki kegyelme miatt kirobbant botránynak. Novák és Varga lemondása mellett a szombati nap meglepő fejleménye volt Magyar Péter, Varga Judit volt férjének nyilatkozata. Magyar nem sokkal a távozások bejelentése után tett ki a Facebook-oldalán egy posztot, amelyben lemondott minden állami cégben betöltött megbízatásáról, és lényegében elhatárolódott a Nemzeti Együttműködés Rendszerétől, eközben keményen beolvasott Rogán Antalnak és az oligarcháknak. Bottoni úgy látja, a mostani helyzetben nem Novák, hanem Varga a gyenge láncszem, ő az, akit a leginkább megroppantottak.

Novák Katalin jövője

A törvény szerint Novák az élete végéig használhatja a köztársasági elnöki megnevezést. Az szinte biztosan kizárható, hogy visszatérne a politikába, ám megélhetési gondjai nem lesznek. A volt köztársasági elnökök életük végéig ugyanannyit keresnek, mint a mindenkori államfők: ez a házelnök tiszteletdíjának 1,1-szerese, jelenleg bruttó 4,5 millió forint (12 000 euró) havonta. Novák az Országgyűlés Hivatalától kap egy másik rezidenciát egyfős személyzettel, és a fenntartási költségeket is élete végéig az állam állja. A volt köztársasági elnök élete végéig háromfős titkárságot alkalmazhat, valamint térítésmentes egészségügyi ellátás és autó illeti meg. Az autóhoz sofőrt is ad a rendőrség. Novák egyetlen kiváltságtól esik el: nem veheti igénybe többet a különgépet. A Momentum megvonná a juttatásokat a távozó köztársasági elnöktől, Hajnal Miklós szombat este nyújtotta be az erről szóló törvénymódosító javaslatot.

Új köztársasági elnök

Márciusban új köztársasági elnököt választ az Országgyűlés Novák lemondása miatt. Miután a parlament hivatalosan is elfogadja a köztársasági elnök lemondó nyilatkozatát, Kövér László (Fidesz) házelnök kitűzi az államfőválasztást, amit harminc napon belül kell megtartani. A fideszes kétharmad mellett nem kérdés, hogy a kormánypárti jelölt fog nyerni, ám politikailag nem mindegy, hogy az ellenzék a mostani botrány után tud-e alternatívát mutatni egy ellenjelölttel. Török Gábor politikai elemző arról beszélt: ha tudnak olyan közös, konszenzusos, a nagyközönség számára is elfogadható ellenjelöltet állítani, aki képes megjeleníteni a nemzet egységét, akkor jelentősen megnehezíthetik a Fidesz helyzetét abban a tekintetben, hogy bárkiből államfőt csinálhassanak.

A közvetlen elnökválasztásért hirdetett meg tüntetést február 25-ére Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a Novák Katalin lemondására reagáló vasárnapi Facebook-bejegyzésében. Gyurcsány szerint azért nem jó, hogy Magyarország köztársasági elnöke nem szuverén, mert „az ország többségének erkölcsi meggyőződésével, más esetekben érdekével, szakmai, közéleti álláspontjával ellentétes döntések születnek.” A DK szombaton aláírásgyűjtést indított a közvetlen elnökválasztásért, amit a párt közleménye szerint vasárnapi délig több mint 20 ezren írtak alá.

(tlx, 444, 24hu)