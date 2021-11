Merényletekre készültek az oltásellenesek…

A hatóságok hónapok óta ellenőrzés alatt tartották a közösségi térben szervezkedő oltásellenes csoportokat, melyek tagjai a nemrég betiltott, Elég a Diktatúrából nevű üzenetfelületen találkoztak egymással.

A 17 gyanúsított ellen, akik az ilyen mozgalmak tagjai voltak, hatósági személlyel szembeni ellenállás, felbujtás, törvénytelen szervezkedés, köztér- és vasútállomás-foglalás, erőszakos cselekmények, valamint internetes gyűlöletkeltés címén indult vizsgálat. Az érintettek közül többen büntetett előéletűek.

Rendőrségi közlés szerint az október óta majdnem mindennapossá vált utcai megmozdulások mellett a szélsőséges oltásellenesek további akciókat szerveztek: fegyverek használatát, támadást a legmagasabb állami méltóságokkal, köztük a miniszterelnökkel, Mario Draghival szemben is, akit a közösségi bejegyzéseik szerint fel is akartak akasztani. Üzeneteikben azt írták, erőszakkal akarnak fellépni az oltást szorgalmazó orvosok ellen, és a hatóságok tagjaival szemben is agressziókra készültek.

A hatósági akció hírére az oltásellenes csoportok úgy reagáltak, hogy "vadászatot" indítottak ellenük, és "a kormány fél az igazságtól".

Az utcai demonstrációk a munkavégzéshez kötelezően előírt védettségi igazolás októberi bevezetése óta váltak gyakorivá. Október 9-én Róma belvárosában tízezres oltásellenes demonstráció zajlott, melyen radikális jobboldali politikai csoportok tagjai betörtek a CGIL szakszervezet székházába.

A belügyi szervek csütörtöktől korlátozták a tömeges demonstrációkat, megtiltva, hogy a városközpontokban rendezzék őket, valamint felvonulás helyett egy helyben tartott tüntetéseket engedélyeznek a biztonsági távolság betartásával és szájmaszkviselettel.

A korlátozások ellenére Milánóban szombaton mintegy négyezres demonstráció zajlott, amely elérte a központi dómteret is: a rendőrség 91 személyt azonosított, hármat őrizetbe vettek. A tüntetésen Robert Fitzgerald Kennedy Junior szólalt fel, aki a nemzetközi oltásellenes mozgalom egyik képviselőjeként ismert.