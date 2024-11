Megütötte az áram, meghalt egy kétéves kisgyermek a születésnapi buliján

Átlagosan 11 százalék­kal emelkedtek a repü­lő­jegyárak a novemberi utazásokhoz képest, ám jó hír, hogy még így is nagyon sok olyan akciós jegyre bukkantunk, amely jó ár/érték arányúnak nevezhető, sőt, vannak egészen elképesztően olcsó jegyek is. Lássuk, hova érdemes utazni december első felében – mivel a másik fele az ünnepek miatt már kiemelt időszaknak számít, így drágább is.